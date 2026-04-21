F1: Jos Verstappen escancara motivo da transferência de Lambiase para McLaren

A McLaren anunciou oficialmente no início deste mês que havia chegado a um acordo com Gianpiero Lambiase, engenheiro de corrida de longa data de Max Verstappen na Fórmula 1.

O engenheiro de 45 anos se juntará à equipe em 2028, quando seu contrato atual com a Red Bull expirar, e se reportará diretamente a Andrea Stella como 'diretor de corrida'.

Stella enfatizou que essa mudança demonstrava o quão atraente a McLaren havia se tornado para os melhores talentos da F1. Ele também observou que os sucessos nos campeonatos dos últimos dois anos haviam dado à equipe uma credibilidade significativa, o que influenciou a decisão de Lambiase.

Pouco depois do anúncio da transferência, Jos Verstappen declarou que apoiavam Lambiase em aproveitar essa oportunidade.

Em sua publicação mais recente nas redes sociais, o ex-piloto de 54 anos ofereceu uma explicação mais clara sobre a motivação por trás da transferência.

O pai de Verstappen comentou: "Porque estão oferecendo muito dinheiro a ele!"

Este comentário está em consonância com o que Max Verstappen disse no evento da Viaplay na semana passada.

O piloto holandês revelou que Lambiase lhe pediu sua opinião antes de fazer a oferta: "Ele me contou sobre a oferta que recebeu. Eu disse a ele que seria uma tolice recusá-la."

"Juntos, já conquistamos tudo. Principalmente quando se pensa no futuro da família, você definitivamente deveria considerar uma proposta como essa."

"Então, ele meio que pediu minha aprovação, e eu disse que ele absolutamente tinha que ir."

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