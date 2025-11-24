Todas as categorias

Fórmula 1 GP de Las Vegas

F1: Jos Verstappen 'levanta lebre' e aponta "diferença" entre carros da McLaren

Pai do tetracampeão observou o comportamento dos dois pilotos em pista

Livia Veiga
Livia Veiga
Editado:
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri

Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

O fim de semana em Las Vegas começou de maneira surpreendente para a McLaren, com Lando Norris conquistando a pole position para a corrida da Fórmula 1 no deserto em Nevada. No entanto, os dois pilotos da equipe de Woking foram desclassificados pela altura na prancha dos carros.

Leia também:

A classificação foi bem diferente entre Norris e Oscar Piastri; enquanto o britânico terminou na pole, o australiano foi apenas o quinto para o começo da corrida. Na largada, os dois perderam a mesma quantidade de posições para os rivais e demoraram para conseguir se recuperar, principalmente porque a McLaren tem grandes problemas com longas retas.

Para Jos Verstappen, pai de Max Verstappen, os dois carros pareciam bem diferentes na pista, apresentando um comportamento diferente, principalmente nas curvas.

"É possível notar uma clara diferença entre os dois McLarens na pista, na forma como fazem as curvas. Um derrapa, o outro não, e isso levanta algumas questões", disse ao Formule1.nl.

"De qualquer forma, será um final de temporada extremamente emocionante, e para Max, tudo precisa se encaixar perfeitamente. Mas ele ainda não tem nada a perder e pode se lançar totalmente ao ataque. E é exatamente isso que ele fará".

Jos também destacou que Norris está mais focado na disputa contra Verstappen que tem 'deixado de lado' o próprio companheiro de equipe, o que "não deve deixar Oscar muito feliz".

