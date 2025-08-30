Todas as categorias

Fórmula 1 GP da Holanda

F1 - Jos Verstappen minimiza rumores sobre Max na Mercedes: "Falamos até sobre a Ferrari"

Pai e filho esclareceram boatos dos últimos meses em entrevista no fim de semana do GP da Holanda, afirmando que conversas sobre o futuro "sempre acontecem"

Redação Motorsport.com
Publicado:
Jos Verstappen with Max Verstappen, Red Bull Racing

Jos Verstappen with Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Getty Images / Red Bull Content Pool

O futuro de Max Verstappen na Fórmula 1 foi um dos assuntos mais comentados dos últimos meses, com sua saída da Red Bull sendo dada como certa por alguns veículos e tendo a Mercedes como equipe mais provável para o ano que vem. No entanto, o holandês acabou com as especulações ainda antes da pausa de verão, confirmando que permaneceria na equipe austríaca. Agora, o pai do tetracampeão, Jos Verstappen, afirmou que conversas sobre o futuro "sempre acontecem". 

Em entrevista ao canal Viaplay, Jos e Max Verstappen comentaram as especulações em torno de 2026. Perguntado sobre o quanto a família discutiu sobre a equipe de Toto Wolff, o pai revelou que "Muito também, mas isso sempre acontece. Não foi só este ano que falamos muito sobre isso, mas em 2025 foi um pouco mais do que nos anos anteriores”. 

Levando em consideração a queda significativa de desempenho do time austríaco nos últimos 18 meses e a troca de regulamento pela qual a categoria irá passar em 2026, seria natural que o holandês avaliasse suas opções para o futuro. Especulações do paddock indicam que a Mercedes 'sairá na frente' com a unidade de potência do novo conjunto de regras. Já a Red Bull, que encerra uma parceria de anos com a Honda este ano, fabricará o próprio motor com a Ford. 

Jos Verstappen ainda ressaltou que as conversas não foram apenas sobre a equipe alemã: “Sempre falamos sobre Ferrari, Mercedes e Red Bull, mas isso é natural. Sempre discutimos isso com Raymond [Vermeulen, empresário de longa data], Max e eu, mas ele é quem toma as decisões finais". 

Max Verstappen também se manifestou, ressaltando que no fim do dia, a decisão é dele: "No final das contas, eu tenho de escolher o que quero. É claro que somos um grupo muito unido. É evidente que também fazemos muitas coisas fora da Fórmula 1, mas as decisões importantes são sempre discutidas exaustivamente". 

Filtros