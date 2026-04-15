F1 - Jos Verstappen: "Ralf Schumacher fala muita bobagem"

Pai de Max Verstappen reagiu de forma dura aos comentários do ex-piloto e comentarista de F1

Zeynep Taş
Jos Verstappen

Pai de Max Verstappen, Jos Verstappen reagiu fortemente às declarações do ex-piloto de Fórmula 1 Ralf Schumacher sobre a ausência de Helmut Marko na Red Bull, que estaria sendo sentida pelo tetracampeão e pelos membros da escuderia austríaca.

Em uma análise anterior, Ralf afirmou que a ausência do ex-conselheiro da Red Bull era sentida dentro da equipe e que Verstappen também havia sido afetado por essa situação.

No entanto, Jos Verstappen respondeu de forma bastante dura a esses comentários nas redes sociais, afirmando que “Ralf está falando muita bobagem”.

Verstappen teve um início abaixo das expectativas com a Red Bull na temporada 2026 e conseguiu somar apenas 12 pontos nas três primeiras corridas.

O piloto holandês, tetracampeão mundial, não esconde sua insatisfação, especialmente em relação às novas regulamentações técnicas, e o fim de semana do GP do Japão gerou dúvidas sobre seu futuro.

Além disso, Verstappen sofreu outra perda importante com o anúncio de que seu engenheiro de corrida, Gianpiero Lambiase, se juntará à McLaren a partir de 2028. Além disso, a saída de nomes importantes da equipe de pit stop também veio à tona.

Enquanto se indica que Ole Schack, há muitos anos o chefe de mecânicos de Verstappen, deixará a Red Bull, afirma-se também que Jon Caller apresentou sua demissão.

Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

