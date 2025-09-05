O pai de Max Verstappen, Jos Verstappen, criticou os recentes comentários do pai de Sergio Pérez, Antonio Pérez Garibay, sobre o período em que o filho esteve na Fórmula 1 com a Red Bull.

Garibay afirmou que Pérez não teve uma chance justa durante sua passagem pela equipe de Milton Keynes, argumentando que "se Checo tivesse tido o mesmo carro que Verstappen, ele seria agora o campeão mundial". O pai do mexicano ainda disse que seu filho "fez de Verstappen campeão do mundo".

Jos respondeu ao artigo no X, afirmando que Pérez tinha as mesmas especificações que Verstappen durante seu período na equipe.

"Que idiota é esse cara", escreveu. "Ele sempre recebeu o mesmo material. Mas só precisa pisar no acelerador".

Pérez correu ao lado de Verstappen do início de 2021 até o fim do ano passado, quando foi demitido. Nesse ínterim, o holandês se tornou tetracampeão. Desde que perdeu o contrato com a Red Bull, o mexicano se afastou da F1 para considerar suas opções para um retorno, assinando com a Cadillac para a temporada de estreia da equipe em 2026, ao lado de Valtteri Bottas.

"Sinto que não há nada a provar", explicou Pérez. "Não apenas por causa dos pilotos atuais ou dos próximos pilotos que estavam em meu lugar, mas até mesmo antes disso".

Sergio Perez, Red Bull Racing Foto de: Red Bull Content Pool

"Agora todo mundo se esquece disso, mas tem sido um lugar muito complicado para se estar, para se adaptar constantemente, para ganhar confiança mentalmente. É um desafio único. Acho que não tenho nada a provar quando você vê a quantidade de pontos que eles marcaram. São cerca de cinco pontos em toda a temporada [sete pontos, na verdade]", continuou o mexicano.

"Para mim, é mais um retorno para aproveitar o esporte. Quero aproveitar o esporte que eu amo, que me deu tanto. Não podia me dar ao luxo de sair da forma como saí e é por isso que estou voltando com esse novo projeto. Espero que seja um projeto bem-sucedido. Mas, além disso, mais do que tudo, quero aproveitar esse retorno", concluiu.

