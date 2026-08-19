F1: Junto com Câmara e Fornaroli, Doohan entra na disputa por vaga na Haas
Australiano fará teste com a equipe em Jerez e tenta fortalecer candidatura para retornar ao grid em 2027
Jack Doohan ganhou uma oportunidade importante na tentativa de retornar ao grid da Fórmula 1 em 2027. Piloto reserva da Haas, o australiano fará um teste com a equipe em Jerez após o GP de Madri e entra na disputa por uma vaga que também tem entre os candidatos o brasileiro Rafa Câmara.
Doohan terá um dia exclusivo de atividades no circuito espanhol. Antes disso, a Haas avaliará outros nomes em Portimão, após o fim de semana do GP da Holanda, em Zandvoort. Leonardo Fornaroli, Rafa Câmara e o reserva Ryo Hirakawa participarão dessa sessão.
Os testes fazem parte do programa ampliado da Haas com carros antigos, beneficiado pela colaboração da equipe com a Toyota. Embora as atividades não representem oficialmente uma disputa pela vaga, elas oferecem à equipe a oportunidade de avaliar diferentes pilotos antes de definir quem estará ao lado de Ollie Bearman na próxima temporada.
Jack Doohan, Haas F1 Team
Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Para Doohan, o teste representa uma oportunidade de reconstruir sua candidatura à F1 após uma passagem curta pela Alpine. Promovido à equipe titular no final de 2024, o australiano disputou apenas seis etapas na temporada seguinte antes de perder sua vaga para Franco Colapinto.
Doohan deixou a Alpine sem marcar pontos, tendo como melhor resultado um 13º lugar. Sua passagem também foi marcada por erros, incluindo o forte acidente em Suzuka. O pouco tempo disponível para adaptação, porém, tornou difícil uma avaliação mais ampla do potencial do piloto, que chegou à categoria depois de passar pela academia da equipe francesa e acumular experiência em testes e treinos livres.
Após deixar definitivamente a Alpine, Doohan encontrou na Haas uma possibilidade de permanecer próximo da F1. Aos 23 anos, tornou-se piloto reserva da equipe ao lado de Hirakawa e passou a integrar um programa que oferece oportunidades de quilometragem com carros da categoria.
A realização de um teste separado em Jerez indica que Doohan segue nos planos da Haas enquanto a equipe avalia suas opções para 2027. Caso a definição do companheiro de Bearman seja adiada até depois da atividade na Espanha, o australiano terá a oportunidade de utilizar o teste para fortalecer sua candidatura e tentar conquistar uma segunda chance no grid.
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