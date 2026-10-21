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F1: Justiça inglesa marca audiência de recurso contra ação de Massa sobre 2008

Ecclestone, FIA e FOM buscam apresentar novos argumentos que podem colocar fim ao processo iniciado em 2024

Livia Veiga
Publicado:
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Felipe Massa e seu irmão e empresário Dudu Massa chegam à Corte Inglesa, acompanhados pelos advogados Bernardo Viana, Nick de Marco, Kendrah Potts, Rowan Senett, Luke Duggan, Jeffrey Sullivan e Callum Nichols.

Foto de: Lucas Pacheco

A Suprema Corte do Reino Unido marcou para os dias 02 e 03 de fevereiro de 2027 a audiência do recurso protocolado por Bernie Ecclestone, FIA e a Formula One Management (FOM) que busca impedir que a ação de Felipe Massa sobre os prejuízos relacionados ao GP de Singapura e o título da Fórmula 1 de 2008 avance para um julgamento completo na Alta Corte de Londres.

Leia também:

A ação de Massa, iniciada em março de 2024, busca responsabilizar os réus pelo caso conhecido como Crashgate, no GP de Singapura de 2008, e pelas consequências para a disputa do título mundial daquele ano.

O primeiro movimento aconteceu ainda em 2024, quando Felipe entrou com o pedido de processo, mas só recebeu o acolhimento e o primeiro julgamento em novembro de 2025 por parte da Corte Inglesa.

Em junho de 2026, no entanto, os réus conseguiram a aprovação para apelar contra as decisões. Isso significa que Ecclestone, a FIA e a FOM devem apresentar novos argumentos para convencer o juiz de que o processo não deve avançar para um julgamento completo.

Em novembro de 2025, a Corte Inglesa aceitou que a tese de "conspiração" por parte dos advogados de Felipe Massa tem fundamento e, assim, os réus não conseguiram seguir com o primeiro apelo contra o processo.

Com a ação, Massa busca uma reparação financeira, cerca de 64 milhões de libras (R$ 439 milhões), mas o pedido de declaração admitindo que o brasileiro deveria ter vencido o campeonato daquele ano foi rejeitado. É importante ressaltar que o piloto não pedia a retirada do título de Lewis Hamilton de 2008.

NOVOS DETALHES sobre CÂMARA na F1! Bortoleto comparado a SCHUMACHER. Hamilton na RBR? | FELIPE MOTTA

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