F1: Justiça inglesa marca audiência de recurso contra ação de Massa sobre 2008
Ecclestone, FIA e FOM buscam apresentar novos argumentos que podem colocar fim ao processo iniciado em 2024
Foto de: Lucas Pacheco
A Suprema Corte do Reino Unido marcou para os dias 02 e 03 de fevereiro de 2027 a audiência do recurso protocolado por Bernie Ecclestone, FIA e a Formula One Management (FOM) que busca impedir que a ação de Felipe Massa sobre os prejuízos relacionados ao GP de Singapura e o título da Fórmula 1 de 2008 avance para um julgamento completo na Alta Corte de Londres.
A ação de Massa, iniciada em março de 2024, busca responsabilizar os réus pelo caso conhecido como Crashgate, no GP de Singapura de 2008, e pelas consequências para a disputa do título mundial daquele ano.
O primeiro movimento aconteceu ainda em 2024, quando Felipe entrou com o pedido de processo, mas só recebeu o acolhimento e o primeiro julgamento em novembro de 2025 por parte da Corte Inglesa.
Em junho de 2026, no entanto, os réus conseguiram a aprovação para apelar contra as decisões. Isso significa que Ecclestone, a FIA e a FOM devem apresentar novos argumentos para convencer o juiz de que o processo não deve avançar para um julgamento completo.
Em novembro de 2025, a Corte Inglesa aceitou que a tese de "conspiração" por parte dos advogados de Felipe Massa tem fundamento e, assim, os réus não conseguiram seguir com o primeiro apelo contra o processo.
Com a ação, Massa busca uma reparação financeira, cerca de 64 milhões de libras (R$ 439 milhões), mas o pedido de declaração admitindo que o brasileiro deveria ter vencido o campeonato daquele ano foi rejeitado. É importante ressaltar que o piloto não pedia a retirada do título de Lewis Hamilton de 2008.
NOVOS DETALHES sobre CÂMARA na F1! Bortoleto comparado a SCHUMACHER. Hamilton na RBR? | FELIPE MOTTA
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