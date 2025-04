O novato da Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, recebeu as chaves do seu novo Mercedes AMG GT 63 S, avaliado em R$ 1.697.900 no Brasil, depois de se juntar à equipe das 'flechas de prata' para a temporada 2025 de Fórmula 1. Mas, embora muitos gostassem da ideia de dar uma volta com esse potente carro, o piloto de 18 anos não poderá dirigi-lo em casa por mais três anos.

Apesar de pilotar uma máquina cujo desempenho supera o de qualquer carro de estrada, Antonelli não pode dirigi-la legalmente nas estradas italianas até 2028. O piloto completou 18 anos em agosto passado e só passou conseguiu a carteira de motorista em janeiro deste ano.

Isso segue o código de trânsito da Itália, que entraram em vigor em 14 de dezembro de 2024. Elas proíbem que novos motoristas dirijam veículos com mais de 75 kW por tonelada durante os três primeiros anos de sua habilitação.

O Mercedes tem 430 kW por tonelada, portanto, está um pouco acima disso. Anteriormente, os motoristas só precisavam esperar um ano para que essa restrição fosse suspensa.

É claro que, para Antonelli, isso significa que ele pode sentar-se ao volante e apreciar o ronco do V8 biturbo 4.0 do carro, mas não pode dirigi-lo em vias públicas. Por enquanto, o carro ficará na garagem (ou fora da Itália), apesar de ele ser o piloto que ocupa o quinto lugar no campeonato da F1.

O jovem italiano teve um início incrível em sua temporada de estreia. O fato de ser o substituto de Lewis Hamilton na Mercedes foi acompanhado de uma intensa pressão, mas Antonelli aceitou o desafio, conquistando 30 pontos nos três primeiros finais de semana de corrida.

A Austrália foi especialmente impressionante, com ele se classificando em 16º lugar depois de sofrer danos no assoalho, mas terminando em quarto lugar em uma sessão chuvosa.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

"No treino classificatório, não foi culpa dele, ele simplesmente bateu no para-choque no lugar errado. Ele teria se classificado muito mais à frente", disse o chefe de equipe, Toto Wolff, sobre o desempenho do piloto australiano. "No GP vimos que ele conseguiu controlar todo mundo devagar, mas com segurança, sem cometer erros. Ele rodou um pouco, mas, fora isso, o P4 é o resultado que ele merece".

Os GPs da China e do Japão comprovaram ainda mais sua habilidade, com ele terminando em sexto lugar em ambas as corridas.

"Acho que sempre soubemos de seu potencial desde que ele era criança. Ele se sai bem sob pressão", disse Wolff.

Enquanto luta na pista, ele também está lutando contra as provas ao terminar a escola. Ele está em seu último ano da escola e está tendo que equilibrar as corridas e a vida acadêmica.

"Tenho o último ano de escola. Tenho os exames finais. Então, no momento, estou tentando encaixar uma data em que eu possa fazer isso, o que é bem difícil", explicou Antonelli recentemente ao podcast The Fast and the Curious.

"Seria uma pena desistir no último ano da escola. Além disso, minha mãe se preocupa com isso, então farei isso por ela também."

