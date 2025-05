Andrea Kimi Antonelli, jovem piloto da Mercedes, comentou sobre sua ultrapassagem em Gabriel Bortoleto na primeira volta do GP de Mônaco de Fórmula 1. Em sua opinião, foi dura, mas correta. Mesmo com a manobra, o italiano terminou em 18º, por problemas com a estratégia da escuderia das 'flechas de prata'.

O momento mais emocionante do GP de Mônaco não foi protagonizado pelos pilotos da frente, mas por uma briga por uma posição fora da zona de pontos entre Bortoleto e Antonelli. O piloto brasileiro da Sauber, durante a primeira volta, ultrapassou por fora da curva Fairmont (a antiga curva Loews) o piloto da Mercedes, que foi desacelerado involuntariamente por Russell, que estava à sua frente.

Antonelli, cujo plano era seguir Russell de perto nos estágios iniciais da corrida, imediatamente tentou um contra-ataque, aumentando sua frenagem em Mirabeau e terminando a ultrapassagem em Portier. Naquele momento, no entanto, Bortoleto tentou resistir, mas bateu nas barreiras externas da curva que levava ao túnel.

No final da corrida, Antonelli comentou sobre a manobra, respondendo às críticas de Bortoleto. O piloto brasileiro, depois de bater no muro, exclamou pelo rádio: "Ele me empurrou para fora!".

Na opinião do italiano, a manobra foi agressiva, mas correta. "Acho que foi uma manobra agressiva, mas no final não o toquei. Além disso, no ponto de tangência da curva eu estava à frente dele. Eu claramente não queria que ele fosse parar no muro".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images via Getty Images

"Minha intenção não era mandá-lo para o muro, mas no final não o toquei e fiz o possível para dar a ele o máximo de espaço possível naquele momento. É claro que Mônaco é uma pista muito estreita e isso pode acontecer".

"Eu não queria perder a posição para Bortoleto porque o objetivo era ficar com Russell, especialmente por causa da nossa estratégia. Então, tentei devolver a ultrapassagem imediatamente. Não acho que tenha havido nada de excepcional nisso".

"Revi o vídeo da câmera do carro e não toquei no [carro do] Gabriel. Portanto, não houve nada de excepcional ou sujo desse ponto de vista. É claro que foi uma manobra agressiva, mas eu só queria ultrapassá-lo. Também não aconteceu como em Miami, quando fui tocado. Aqui eu não toquei em ninguém".

Antonelli continuou comentando sobre o restante da corrida, que não foi das mais animadas apesar da introdução dos dois pit stops obrigatórios e se tornou ainda mais complicada devido a um ritmo muito baixo, descrito pelo italiano como de "Fórmula 2", que fez com que a temperatura dos pneus despencasse.

"O principal é que essa não é uma das corridas mais emocionantes. Tentamos uma estratégia que não deu certo. Eu apenas tentei fazer o que a equipe pediu. Estávamos realmente correndo no ritmo da Fórmula 2 no início, e não foi nada fácil".

"A temperatura dos pneus estava muito baixa e estávamos deslizando por toda parte. Não foi fácil. Tentei fazer o meu melhor para ajudar a equipe e levar pelo menos um carro para a zona de pontos".

"No início, nossa estratégia parecia boa, mas quando a Racing Bulls e a Williams começaram a adotar a mesma estratégia (diminuir a velocidade de um dos carros para permitir que o outro fizesse os dois pit stops sem perder posições), era tarde demais para fazer qualquer coisa. No entanto, acho que não teríamos conseguido ganhar nenhuma posição, então não teria mudado muita coisa", concluiu.

VITÓRIA de BEZZECCHI vira PESADELO para MARTÍN? O ABANDONO de QUARTARARO em SILVERSTONE, BRMX e +

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PÓDIO CAST analisa INSANO GP do REINO UNIDO de MOTOGP, com VITÓRIA de BEZZECCHI e ABANDONO de QUARTARARO

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!