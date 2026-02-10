F1: Kimi Antonelli sofre acidente de carro antes da pré-temporada no Bahrein
De todo modo, Andrea deve participar normalmente do primeiro dia de atividades de pista em Sakhir, marcado para a próxima quarta-feira; confira os detalhes
Piloto da Mercedes na Fórmula 1, o italiano Andrea Kimi Antonelli sofreu um acidente de carro antes dos testes de pré-temporada da categoria realizados no Bahrein nesta semana. O fato foi comunicado pelas Flechas de Prata em nota.
“No último sábado à noite, perto de sua casa em San Marino, Kimi se envolveu em um acidente de trânsito. A polícia interveio no local, após ter sido chamada por Kimi. Seu carro foi o único envolvido e, embora o veículo tenha sofrido danos, Kimi saiu completamente ileso”, explicou a equipe.
O acidente ocorreu na via expressa na localidade de Serravalle. No relatório da polícia rodoviária foi relatada uma colisão contra o guardrail, sem o envolvimento de outros veículos. O episódio não impacta a participação do piloto nos testes de pré-temporada.
Segundo informações da emissora San Marino RTV, a primeira colisão aconteceu contra um poste sinalização à direita, antes do carro ser arremessado para o centro da pista e bater duas vezes contra o guardrail no lado oposto. Tudo aconteceu muito rápido e o carro 'desligou' por cerca de 144 metros, o que sugere que o piloto estava acima do limite.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes W17
Foto de: Mercedes AMG
O jovem piloto italiano estava ao volante de um carro exclusivo. Trata-se de um AMG GT 63 PRO 4MATIC+ “Motorsport Collectors Edition”, uma versão decididamente exclusiva produzida em apenas 200 exemplares.
Antes do recente shakedown da F1 2026 em Barcelona, a Mercedes deu grande destaque à entrega do supercarro a Antonelli, com o bólido caracterizado por detalhes únicos, como a carroceria pintada à mão com o layout da Petronas e aspectos técnicos de alto nível.
Os destaques são a configuração aerodinâmica e um sistema de refrigeração aprimorado. Sob o capô, há um motor V8 biturbo de 4,0 litros, capaz de fornecer 612 cv. De todo modo, Andrea deve participar normalmente do primeiro dia de atividades de pista no Bahrein, marcado para a próxima quarta-feira.
