Pole para o líder do campeonato Andrea Kimi Antonelli no GP dos Estados Unidos de Fórmula 1! Mesmo abortando a última tentativa, o italiano que vive seu primeiro 'match point', tirou um coelho da cartola e garantiu a pole.

Max Verstappen e Isack Hadjar completam os três primeiros colocados. Gabriel Bortoleto fez trocas na unidade de potência e, por isso, tem uma punição de 60 posições no grid. O brasileiro larga da última fila, mas se classificou em 14º.

A classificação

Q1

Pensando em guardar pneus para a corrida e, sabendo da superioridade em pista, a Mercedes optou por colocar seus pilotos de compostos médios na primeira parte da sessão classificatória.

Nas primeiras voltas feitas, Charles Leclerc cravou o tempo, assumindo a ponta do Q1 por uma diferença mínima de 0s015 em relação ao segundo, Max Verstappen. Ambos de pneus macios. O líder do campeonato - e vivendo o primeiro 'match point' da temporada - Kimi Antonelli cumpriu a primeira tentativa em 9º.

Restando quatro minutos para o fim, o italiano foi para mais uma volta, com dois dos três setores roxos, mas, no último acabou perdendo tempo e conseguiu apenas o quinto melhor tempo. Antes do fim do Q1, George Russell reclamou no rádio que o banco estava esquentendo bastante.

Seguindo a tendência dos treinos, a Williams encontrou bastante dificuldade na classificaão e foi eliminada com seus dois pilotos. Na bandeirada quadriculada do Q1, 'surpresa' com Lando Norris assumindo a ponto ficando 0s1 à frente de Leclerc.

Bortoleto avançou ao Q2 em sétimo. Foram eliminados: Esteban Ocon, Lance Stroll, Carlos Sainz, Alex Albon, Sergio Pérez e Valtteri Bottas.

Q2

Devido à punição de 60 posições no grid, Gabriel foi para sua primeira volta empenhado em dar vácuo para Hulkenberg e ajudá-lo a conseguir uma boa colocação e avançar ao Q3. Na ponta da tabela, Verstappen abre a primeira rodada de tentativas com o tempo de 1m34s471, 0s362 mais rápido que Hamilton.

Depois de todas as voltas feitas, o P1 seguia com Max, porém, com uma vantagem menor para o segundo - Norris, apenas 0s068. Todos os 16 que avançaram estavam com pneus macios.

A última tentativa marcou a disputa entre Russell, Antonelli e Leclerc. George passou primeiro, subiu para primeiro, depois, Kimi veio e o tirou por centésimos até, por fim, Charles avançar e colocar a Ferrari novametne em P1 com 1m34s198.

Mesmo com a ajuda do Gabriel, Nico não conseguiu avançar. Ao fim, foram eliminados: Pierre Gasly, Nico Hulkenberg, Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto e Fernando Alonso.

Q3

Os pilotos foram para a 'hora da verdade' com pneus macios novos. Ao fim da primeira tentativa, Kimi Antonelli encerrou à frente com 1m34s035. Atrás dele, estavam Verstappen e Hadjar. Leclerc que andou bem nas duas primeiras partes da sessão, conseguiu apenas a quarta marca.

NOVOS DETALHES sobre CÂMARA na F1! Bortoleto comparado a SCHUMACHER. Hamilton na RBR? | FELIPE MOTTA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Seu navegador não suporta o elemento de áudio.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!