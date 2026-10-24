F1: Kimi tira 'coelho da cartola' e é pole do GP dos Estados Unidos; devido à punição, Bortoleto larga do fim do grid
Brasileiro trocou componentes da unidade de potência e levou 60 posições de punição; Verstappen é segundo e Hadjar terceiro
Pole para o líder do campeonato Andrea Kimi Antonelli no GP dos Estados Unidos de Fórmula 1! Mesmo abortando a última tentativa, o italiano que vive seu primeiro 'match point', tirou um coelho da cartola e garantiu a pole.
Max Verstappen e Isack Hadjar completam os três primeiros colocados. Gabriel Bortoleto fez trocas na unidade de potência e, por isso, tem uma punição de 60 posições no grid. O brasileiro larga da última fila, mas se classificou em 14º.
A classificação
Q1
Pensando em guardar pneus para a corrida e, sabendo da superioridade em pista, a Mercedes optou por colocar seus pilotos de compostos médios na primeira parte da sessão classificatória.
Nas primeiras voltas feitas, Charles Leclerc cravou o tempo, assumindo a ponta do Q1 por uma diferença mínima de 0s015 em relação ao segundo, Max Verstappen. Ambos de pneus macios. O líder do campeonato - e vivendo o primeiro 'match point' da temporada - Kimi Antonelli cumpriu a primeira tentativa em 9º.
Restando quatro minutos para o fim, o italiano foi para mais uma volta, com dois dos três setores roxos, mas, no último acabou perdendo tempo e conseguiu apenas o quinto melhor tempo. Antes do fim do Q1, George Russell reclamou no rádio que o banco estava esquentendo bastante.
Seguindo a tendência dos treinos, a Williams encontrou bastante dificuldade na classificaão e foi eliminada com seus dois pilotos. Na bandeirada quadriculada do Q1, 'surpresa' com Lando Norris assumindo a ponto ficando 0s1 à frente de Leclerc.
Bortoleto avançou ao Q2 em sétimo. Foram eliminados: Esteban Ocon, Lance Stroll, Carlos Sainz, Alex Albon, Sergio Pérez e Valtteri Bottas.
Q2
Devido à punição de 60 posições no grid, Gabriel foi para sua primeira volta empenhado em dar vácuo para Hulkenberg e ajudá-lo a conseguir uma boa colocação e avançar ao Q3. Na ponta da tabela, Verstappen abre a primeira rodada de tentativas com o tempo de 1m34s471, 0s362 mais rápido que Hamilton.
Depois de todas as voltas feitas, o P1 seguia com Max, porém, com uma vantagem menor para o segundo - Norris, apenas 0s068. Todos os 16 que avançaram estavam com pneus macios.
A última tentativa marcou a disputa entre Russell, Antonelli e Leclerc. George passou primeiro, subiu para primeiro, depois, Kimi veio e o tirou por centésimos até, por fim, Charles avançar e colocar a Ferrari novametne em P1 com 1m34s198.
Mesmo com a ajuda do Gabriel, Nico não conseguiu avançar. Ao fim, foram eliminados: Pierre Gasly, Nico Hulkenberg, Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto e Fernando Alonso.
Q3
Os pilotos foram para a 'hora da verdade' com pneus macios novos. Ao fim da primeira tentativa, Kimi Antonelli encerrou à frente com 1m34s035. Atrás dele, estavam Verstappen e Hadjar. Leclerc que andou bem nas duas primeiras partes da sessão, conseguiu apenas a quarta marca.
Grid
|Cla
|Piloto
|#
|Chassi
|Motor
|Tempo
|Pneus
|km/h
|1
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|
1'34.035
|211.057
|2
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|
+0.179
1'34.214
|210.656
|3
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|
+0.215
1'34.250
|210.576
|4
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|
+0.232
1'34.267
|210.538
|5
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|
+0.276
1'34.311
|210.439
|6
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|
+0.441
1'34.476
|210.072
|7
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|
+0.768
1'34.803
|209.347
|8
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|
+1.014
1'35.049
|208.805
|9
|L. Lawson RB
|30
|RB
|Red Bull
|
+1.023
1'35.058
|208.786
|10
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|
+1.045
1'35.080
|208.737
|11
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|
+1.123
1'35.158
|208.566
|12
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Honda
|
+1.783
1'35.818
|207.130
|13
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|Haas
|Ferrari
|
+1.996
1'36.031
|206.670
|14
|A. Lindblad RB
|41
|RB
|Red Bull
|
+2.014
1'36.049
|206.632
|15
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|Haas
|Ferrari
|
+2.496
1'36.531
|205.600
|16
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Honda
|
+2.642
1'36.677
|205.289
|17
|C. Sainz Jr. Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|
+2.735
1'36.770
|205.092
|18
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|
+2.932
1'36.967
|204.675
|19
|S. Perez Cadillac-Ferrari
|11
|Cadillac
|Ferrari
|
+3.398
1'37.433
|203.696
|20
|V. Bottas Cadillac-Ferrari
|77
|Cadillac
|Ferrari
|
+3.488
1'37.523
|203.508
|21
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|
+1.687
1'35.722
|207.337
|22
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|
+1.656
1'35.691
|207.405
|Ver resultados completos
NOVOS DETALHES sobre CÂMARA na F1! Bortoleto comparado a SCHUMACHER. Hamilton na RBR? | FELIPE MOTTA
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1: Bortoleto destaca bom ritmo da Audi e vê chance de pontos em Austin
NASCAR O’Reilly: Sammy Smith repete feito da Truck Series e vence em Talladega
F1 - Antonelli na pole e Russell em sexto; Bortoleto é 22º: veja classificação completa para GP dos Estados Unidos
F1 AO VIVO - Pole de Antonelli e dobradinha da Red Bull; Russell sofre e Bortoleto punido: acompanhe o Q4
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários