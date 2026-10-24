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Relato de classificação
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F1: Kimi tira 'coelho da cartola' e é pole do GP dos Estados Unidos; devido à punição, Bortoleto larga do fim do grid

Brasileiro trocou componentes da unidade de potência e levou 60 posições de punição; Verstappen é segundo e Hadjar terceiro

Isa Fernandes
Isa Fernandes
Editado:
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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Pole para o líder do campeonato Andrea Kimi Antonelli no GP dos Estados Unidos de Fórmula 1! Mesmo abortando a última tentativa, o italiano que vive seu primeiro 'match point', tirou um coelho da cartola e garantiu a pole. 

Leia também:

Max Verstappen e Isack Hadjar completam os três primeiros colocados. Gabriel Bortoleto fez trocas na unidade de potência e, por isso, tem uma punição de 60 posições no grid. O brasileiro larga da última fila, mas se classificou em 14º. 

A classificação

Q1

Pensando em guardar pneus para a corrida e, sabendo da superioridade em pista, a Mercedes optou por colocar seus pilotos de compostos médios na primeira parte da sessão classificatória. 

Nas primeiras voltas feitas, Charles Leclerc cravou o tempo, assumindo a ponta do Q1 por uma diferença mínima de 0s015 em relação ao segundo, Max Verstappen. Ambos de pneus macios. O líder do campeonato - e vivendo o primeiro 'match point' da temporada - Kimi Antonelli cumpriu a primeira tentativa em 9º. 

 

Restando quatro minutos para o fim, o italiano foi para mais uma volta, com dois dos três setores roxos, mas, no último acabou perdendo tempo e conseguiu apenas o quinto melhor tempo. Antes do fim do Q1, George Russell reclamou no rádio que o banco estava esquentendo bastante. 

Seguindo a tendência dos treinos, a Williams encontrou bastante dificuldade na classificaão e foi eliminada com seus dois pilotos. Na bandeirada quadriculada do Q1, 'surpresa' com Lando Norris assumindo a ponto ficando 0s1 à frente de Leclerc. 

 

Bortoleto avançou ao Q2 em sétimo. Foram eliminados: Esteban Ocon, Lance Stroll, Carlos Sainz, Alex Albon, Sergio Pérez e Valtteri Bottas. 

Q2

Devido à punição de 60 posições no grid, Gabriel foi para sua primeira volta empenhado em dar vácuo para Hulkenberg e ajudá-lo a conseguir uma boa colocação e avançar ao Q3. Na ponta da tabela, Verstappen abre a primeira rodada de tentativas com o tempo de 1m34s471, 0s362 mais rápido que Hamilton. 

Depois de todas as voltas feitas, o P1 seguia com Max, porém, com uma vantagem menor para o segundo - Norris, apenas 0s068. Todos os 16 que avançaram estavam com pneus macios. 

 

A última tentativa marcou a disputa entre Russell, Antonelli e Leclerc. George passou primeiro, subiu para primeiro, depois, Kimi veio e o tirou por centésimos até, por fim, Charles avançar e colocar a Ferrari novametne em P1 com 1m34s198. 

Mesmo com a ajuda do Gabriel, Nico não conseguiu avançar. Ao fim, foram eliminados: Pierre Gasly, Nico Hulkenberg, Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto e Fernando Alonso.

Q3

Os pilotos foram para a 'hora da verdade' com pneus macios novos. Ao fim da primeira tentativa, Kimi Antonelli encerrou à frente com 1m34s035. Atrás dele, estavam Verstappen e Hadjar. Leclerc que andou bem nas duas primeiras partes da sessão, conseguiu apenas a quarta marca. 

Grid

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Chassi Motor Tempo Pneus km/h
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes

1'34.035

   211.057
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull

+0.179

1'34.214

   210.656
3 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull

+0.215

1'34.250

   210.576
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari

+0.232

1'34.267

   210.538
5 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari

+0.276

1'34.311

   210.439
6 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes

+0.441

1'34.476

   210.072
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes

+0.768

1'34.803

   209.347
8 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes

+1.014

1'35.049

   208.805
9 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Red Bull

+1.023

1'35.058

   208.786
10 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes

+1.045

1'35.080

   208.737
11 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi

+1.123

1'35.158

   208.566
12 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda

+1.783

1'35.818

   207.130
13 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari

+1.996

1'36.031

   206.670
14 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull

+2.014

1'36.049

   206.632
15 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari

+2.496

1'36.531

   205.600
16 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda

+2.642

1'36.677

   205.289
17 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes

+2.735

1'36.770

   205.092
18 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes

+2.932

1'36.967

   204.675
19 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari

+3.398

1'37.433

   203.696
20 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari

+3.488

1'37.523

   203.508
21 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes

+1.687

1'35.722

   207.337
22 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi

+1.656

1'35.691

   207.405
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