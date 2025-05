O ex-piloto de Fórmula 1 Daniil Kvyat acredita que a Red Bull ainda tem um "carro muito rápido" que pode levar a luta para a líder do campeonato, a McLaren, apesar do déficit inicial. A equipe austríaca está em terceiro lugar na classificação de construtores, 148 pontos atrás dos líderes, com apenas duas vitórias em comparação com as cinco da equipe papaia.

Na maioria das etapas de 2025, a Red Bull simplesmente teve dificuldades para igualar o ritmo da McLaren, como, por exemplo, no Bahrein, Max Verstappen, a bordo do RB21, ficou a 34,3 segundos do vencedor Oscar Piastri.

Mas Kvyat ainda está confiante de que a Red Bull pode lutar pelo campeonato, acreditando que "eles não estão longe da McLaren quando colocam o carro na janela de trabalho". O principal problema tem sido simplesmente o fato de o carro ser muito estreito.

"Para estar nesse ponto ideal, ele é muito estreito", acrescentou Kvyat ao falar com o podcast F1 Nation após o GP da Emilia-Romagna. "Você sempre tenta maximizar o potencial do carro enquanto o constrói e depois deixa que os engenheiros e pilotos lidem com ele para fazer um bom trabalho de configuração e direção".

Lamborghini Iron Lynx Lamborghini SC63 #63: Daniil Kvyat Foto de: Nikolaz Godet

"Mas se você se afastar um pouco dessa janela, digamos, as consequências também são enormes e você perde muito tempo de volta".

Kvyat acha que o fato de a Red Bull "não ter tanto a perder" pode, na verdade, impulsioná-la no campeonato de construtores de 2025, já que a McLaren não está familiarizada com esse domínio.

"A diferença da pole [em Ímola] foi de apenas meio décimo e também na corrida em que a degustação é baixa, sinto que a Red Bull pode definitivamente estar lá com a McLaren e especialmente se a McLaren estiver atrás deles", disse Kvyat. "Não vai ser fácil e, é claro, também não tendo muito a perder, podemos lutar um pouco mais com os cotovelos para fora".

