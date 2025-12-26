No fim do GP de Abu Dhabi, vimos Gianpeiro Lambiase, a voz que conversa com Max Verstappen durante as corridas de Fórmula 1, bastante emocionado quando o tetracampeão não conseguiu terminar com pontos o suficiente de vantagem para Lando Norris e conquistar o pentacampeonato.

Muito se falou que o engenheiro poderia estar emocionado, pois deixaria de trabalhar diretamente com Verstappen e apenas mudaria de cargo na Red Bull, passando para alguma função com menos viagens e responsabilidades por questões pessoais.

No entanto, segundo informações apuradas pelo The Race, Lambiase estaria sendo cotado para uma vaga na Aston Martin. O site afirma que houve conversas entre o engenheiro e a equipe de Silverstone e que a possibilidade surgiu há poucas semanas.

Qual seria o cargo?

É importante destacar que não houve nenhum acordo fechado ainda, mas foi apurado que Lambiase recebeu a proposta de assumir algum cargo de gestão da empresa - provavelmente a nível de chefe de equipe ou CEO.

Adrian Newey foi confirmado como novo chefe da Aston Martin em novembro. O projetista assumiria o cargo em janeiro de 2026 depois da decisão de Andy Cowell em se afastar.

O time não deixou claro como sua nova função não atrapalharia suas responsabilidades com o desenvolvimento do carro das próximas temporadas. Em entrevista à Sky Sports, Newey afirmou apenas que faria o possível para não deixar as funções se confundirem.

MELHORES DO ANO! Norris? Verstappen? Quem mandou BEM na F1 em 2025? | PODCAST MOTORSPORT.COM

Ouça versão áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!