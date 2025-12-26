Todas as categorias

VÍDEO F1: Namorada de Alonso exibe barrigão de grávida e confirma rumores
F1: FIA atualiza Código Desportivo e altera normas de atuação dos comissários
F1: Apesar de 2025 conturbado, Hamilton deve manter Adami como engenheiro na Ferrari em 2026
F1: Lambiase, engenheiro de Verstappen, estaria negociando com a Aston Martin
Ex-chefe da Yamaha na MotoGP, Lin Jarvis confirma saída da montadora
'Doutor' e mais: apelidos curiosos da MotoGP atual e do passado
F1: Alonso 'desfila' com carro raríssimo avaliado em R$ 60 milhões em Mônaco
BYD se torna a nova chinesa a se interessar em entrada no WEC; entenda
Fórmula 1

F1: Lambiase, engenheiro de Verstappen, estaria negociando com a Aston Martin

Havia rumores de que Gianpiero deixaria seu cargo no pitwall por questões pessoais

Livia Veiga
Livia Veiga
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing with Race engineer Gianpiero Lambiase

Foto de: Red Bull Content Pool

No fim do GP de Abu Dhabi, vimos Gianpeiro Lambiase, a voz que conversa com Max Verstappen durante as corridas de Fórmula 1, bastante emocionado quando o tetracampeão não conseguiu terminar com pontos o suficiente de vantagem para Lando Norris e conquistar o pentacampeonato.

Leia também:

Muito se falou que o engenheiro poderia estar emocionado, pois deixaria de trabalhar diretamente com Verstappen e apenas mudaria de cargo na Red Bull, passando para alguma função com menos viagens e responsabilidades por questões pessoais.

No entanto, segundo informações apuradas pelo The Race, Lambiase estaria sendo cotado para uma vaga na Aston Martin. O site afirma que houve conversas entre o engenheiro e a equipe de Silverstone e que a possibilidade surgiu há poucas semanas.

Qual seria o cargo?

É importante destacar que não houve nenhum acordo fechado ainda, mas foi apurado que Lambiase recebeu a proposta de assumir algum cargo de gestão da empresa - provavelmente a nível de chefe de equipe ou CEO.

Adrian Newey foi confirmado como novo chefe da Aston Martin em novembro. O projetista assumiria o cargo em janeiro de 2026 depois da decisão de Andy Cowell em se afastar.

O time não deixou claro como sua nova função não atrapalharia suas responsabilidades com o desenvolvimento do carro das próximas temporadas. Em entrevista à Sky Sports, Newey afirmou apenas que faria o possível para não deixar as funções se confundirem.

MELHORES DO ANO! Norris? Verstappen? Quem mandou BEM na F1 em 2025? | PODCAST MOTORSPORT.COM

Ouça versão áudio do Podcast Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Artigo anterior F1: Alonso 'desfila' com carro raríssimo avaliado em R$ 60 milhões em Mônaco

Livia Veiga
