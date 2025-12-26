F1: Lambiase, engenheiro de Verstappen, estaria negociando com a Aston Martin
Havia rumores de que Gianpiero deixaria seu cargo no pitwall por questões pessoais
Foto de: Red Bull Content Pool
No fim do GP de Abu Dhabi, vimos Gianpeiro Lambiase, a voz que conversa com Max Verstappen durante as corridas de Fórmula 1, bastante emocionado quando o tetracampeão não conseguiu terminar com pontos o suficiente de vantagem para Lando Norris e conquistar o pentacampeonato.
Muito se falou que o engenheiro poderia estar emocionado, pois deixaria de trabalhar diretamente com Verstappen e apenas mudaria de cargo na Red Bull, passando para alguma função com menos viagens e responsabilidades por questões pessoais.
No entanto, segundo informações apuradas pelo The Race, Lambiase estaria sendo cotado para uma vaga na Aston Martin. O site afirma que houve conversas entre o engenheiro e a equipe de Silverstone e que a possibilidade surgiu há poucas semanas.
Qual seria o cargo?
É importante destacar que não houve nenhum acordo fechado ainda, mas foi apurado que Lambiase recebeu a proposta de assumir algum cargo de gestão da empresa - provavelmente a nível de chefe de equipe ou CEO.
Adrian Newey foi confirmado como novo chefe da Aston Martin em novembro. O projetista assumiria o cargo em janeiro de 2026 depois da decisão de Andy Cowell em se afastar.
O time não deixou claro como sua nova função não atrapalharia suas responsabilidades com o desenvolvimento do carro das próximas temporadas. Em entrevista à Sky Sports, Newey afirmou apenas que faria o possível para não deixar as funções se confundirem.
MELHORES DO ANO! Norris? Verstappen? Quem mandou BEM na F1 em 2025? | PODCAST MOTORSPORT.COM
Ouça versão áudio do Podcast Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
VÍDEO F1: Namorada de Alonso exibe barrigão de grávida e confirma rumores
F1: FIA atualiza Código Desportivo e altera normas de atuação dos comissários
F1: Apesar de 2025 conturbado, Hamilton deve manter Adami como engenheiro na Ferrari em 2026
F1: Lambiase, engenheiro de Verstappen, estaria negociando com a Aston Martin
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários