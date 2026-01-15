Todas as categorias

VÍDEO F1: Com Hamilton e Leclerc presentes, Ferrari dá 'palhinha' do motor de 2026
Fórmula 1

F1 - Lançamento da Red Bull e Racing Bulls para 2026: quando e como assistir ao vivo, o que você precisa saber

Equipes da marca de bebidas energéticas revelarão suas pinturas para a temporada em Detroit, durante um evento da Ford

Lydia Mee
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing, Yuki Tsunoda, Equipe Red Bull Racing

A Red Bull e a Racing Bulls serão as primeiras equipes a revelar as pinturas dos carros de Fórmula 1 para 2026 durante um evento em Detroit, Michigan, na noite de quinta (15) para sexta-feira (16), em colaboração com a Ford.

Leia também:

Além das pinturas dos carros de F1, o evento também lançará oficialmente o projeto Red Bull Powertrains com a Ford, razão pela qual o evento está sendo realizado na sede da Ford Motor Company, na cidade de Detroit.

Após se separar da Honda no final de 2025, a equipe de Milton Keynes entrará na temporada de 2026 com seus próprios motores, que foram construídos em parceria com a fabricante americana.

Quando será o evento de lançamento da Red Bull/Racing Bulls 2026 F1?

Atualmente, há dois eventos programados para 15 de janeiro: o primeiro é da Ford e deve cobrir todas as suas atividades no automobilismo, e o segundo é o lançamento da Red Bull e da Racing Bulls para revelar as pinturas dos carros.

15 de janeiro: transmissão ao vivo da Ford

Hora local: 19h00
Horário de Brasília: 21h00

15 e 16 de janeiro: Lançamento da Red Bull e da Racing Bulls

Hora local: 22h00 (quinta-feira, 15)
Horário de Brasília: 0h00 (sexta-feira, 16)

Como assistir ao evento de lançamento da Red Bull/Racing Bulls 2026 F1 ao vivo

O evento de lançamento da Red Bull e da Racing Bulls para a temporada 2026 da F1 será transmitido ao vivo pelo canal da Red Bull Racing no YouTube.

O lançamento da Ford Racing também será transmitido ao vivo pelo canal da Ford Racing no YouTube.

 

Quais pilotos estarão no evento de lançamento da Red Bull/Racing Bulls?

A nova equipe de pilotos da Red Bull, composta pelo tetracampeão Max Verstappen e pelo ex-piloto da Racing Bulls Isack Hadjar, estará presente junto com o chefe da equipe, Laurent Mekies. Os desafiantes da Racing Bulls, Liam Lawson e o novato Arvid Lindblad, também estarão acompanhados pelo comandante da escuderia de Faenza, Alan Permane.

Daniel Ricciardo, que se tornou embaixador da marca Ford Racing em setembro de 2025, também deve estar presente no evento.

VINGANÇA de Piastri? VITÓRIA de BORTOLETO? REVIRAVOLTA de Hamilton? Os DUELOS nos times em 2026

Ouça versão áudio do Podcast Motorsport.com:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

