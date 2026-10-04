F1: Largada do GP do Bahrein na Malásia é atrasada devido à chuva
Circuito malaio é afetado por fortes chuvas desde antes do início dos procedimentos de largada
A largada do GP do Bahrein na Malásia de Fórmula 1, marcada inicialmente para 04h da manhã deste domingo, horário de Brasília, foi oficialmente atrasada devido às fortes chuvas que caem sobre o Circuito Internacional de Sepang.
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