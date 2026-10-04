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Fórmula 1 GP do Bahrein

F1: Largada do GP do Bahrein na Malásia é atrasada devido à chuva

Circuito malaio é afetado por fortes chuvas desde antes do início dos procedimentos de largada

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Editado:
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A largada do GP do Bahrein na Malásia de Fórmula 1, marcada inicialmente para 04h da manhã deste domingo, horário de Brasília, foi oficialmente atrasada devido às fortes chuvas que caem sobre o Circuito Internacional de Sepang.

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Antes mesmo do início dos procedimentos de largada, a chuva já vinha caindo, mas em baixa intensidade, antes de se tornar uma verdadeira tempestade, acompanhada inclusive por trovões no circuito, localizado próximo à capital Kuala Lumpur.
A chuva foi tão torrencial que a direção de provas não teve outra opção a não ser atrasar a largada da prova. O carro médico chegou a ir à pista avaliar a condição, mas claramente o piloto estava com dificuldades em manter o controle do veículo, derrapando em diversos pontos.
 
Segundo o regulamento de 2026, os pilotos não poderão usar o boost para obter um pico extra de energia, visando ajudar na hora de realizar a ultrapassagem. O uso da aerodinâmica ativa também fica limitado. Apenas a aleta da asa dianteira pode se mexer, enquanto a traseira fica fechada.
A entrega máxima de potência elétrica também fica reduzida, limitando o torque para melhorar o controle do carro em situações de baixa aderência.
A corrida deste fim de semana mantém o nome do GP do Bahrein, mas é realizada na Malásia devido a conflito no Oriente Médio, que impossibilitou sua realização no primeiro semestre.

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