Após uma sessão com problemas de aderência no carro, Max Verstappen fez apenas o oitavo melhor tempo na classificação do GP da Hungria de Fórmula 1. Em entrevista após a sessão, o tetracampeão deu detalhes do que aconteceu e revelou que os problemas da Red Bull ainda não foram solucionados.

"Olhando para o fim de semana inteiro, acho que estamos felizes por ter chegado ao Q3. Passei mais tempo fora do top 10 do que dentro e todo o fim de semana tem sido difícil, sem aderência, tanto na frente quanto atrás", falou. "[O resultado] não foi exatamente uma surpresa, só pilotei com base no que já vinha sentindo".

Sem muita esperança, Verstappen ainda disse que a equipe não reconheceu qual é o problema e que "caso contrário, claro, já teríamos resolvido". Em 2024, o tetracampeão se classificou como terceiro e terminou o GP em quinto, também tendo tido algumas dificuldades, porém, tudo está ainda mais complicado este ano: "Desde a primeira volta, tudo já parecia estranho. Tentamos várias coisas com o carro. Nada dava uma direção clara e nada funciona. É como andar em círculos, nada dá qualquer indicação sobre o que fazer".

Não é a primeira vez que o holandês irá largar fora da posição de que está acostumado e terá que fazer uma corrida de recuperação, no entanto, ele não esconde a frustração com a performance deste fim de semana e nem a falta de confiança em uma grande melhoria: "Tem alguns carros na frente com os quais talvez eu consiga brigar um pouco, mas Lewis também está mais atrás do que deveria, então acho que ele vai vir subindo. Vamos ver o que conseguimos fazer amanhã. [Acredita em alguma melhoria entre hoje e amanhã?] Neste fim de semana, não".

" A gente já não está mais disputando o campeonato. Agora, é só tentar ter bons fins de semana aqui e ali. Esse, claramente, tem sido um dos ruins. Não teve uma volta sequer, nem uma curva, em que eu tenha me sentido bem. Não achava que seria o melhor fim de semana pra gente, mas acho que ninguém esperava isso", finalizou.

