Fórmula 1 GP do Catar

F1 - Largando em sexto, Verstappen traça objetivo para sprint: "Tentar sobreviver"

Holandês cometeu erro na classificação e foi sincero com expectativas para o sábado

Olivia Nogueira
Publicado:

Após cometer um erro na classificação da sprint do GP do Catar de Fórmula 1, Max Verstappen largará da sexta colocação amanhã. O holandês chegou a ser décimo após passar pela brita, mas conseguiu fazer mais uma volta e melhorar o tempo que tinha até então. 

Leia também:

Tendo reclamado do carro algumas vezes durante a sessão, o tetracampeão revelou que a sensação não era boa "desde a primeira volta", com o RB21 pulando muito e deslizando. Ele ainda destacou que algumas mudanças foram feitas após o treino livre, mas não surtiram muito efeito. 

"Tinha um bouncing [o carro pulava] muito ruim, saia de dianteira de maneira agressiva e logo mudava para saída de traseira em alta velocidade. Então não é exatamente o que você quer para ser rápido. Depois você fica preso nisso e tentamos mudar algumas coisas no volante, mas nada realmente funcionou. Então isso deixou tudo bem complicado", falou após a sessão. 

Questionado sobre as expectativas para a corrida curta, Verstappen foi sincero: "Com esse equilíbrio amanhã no sprint, não vai ser muito divertido. Então será mais sobre tentar sobreviver, eu acho, e depois fazer algumas mudanças indo para a classificação", concluiu. 

Artigo anterior F1 - Hamilton ironiza após desempenho ruim no quali sprint do Catar: "O tempo está bom"
Próximo artigo F1: Russell fica surpreso com ritmo do carro da Mercedes na classificação para sprint do Catar

Olivia Nogueira
