Após cometer um erro na classificação da sprint do GP do Catar de Fórmula 1, Max Verstappen largará da sexta colocação amanhã. O holandês chegou a ser décimo após passar pela brita, mas conseguiu fazer mais uma volta e melhorar o tempo que tinha até então.

Tendo reclamado do carro algumas vezes durante a sessão, o tetracampeão revelou que a sensação não era boa "desde a primeira volta", com o RB21 pulando muito e deslizando. Ele ainda destacou que algumas mudanças foram feitas após o treino livre, mas não surtiram muito efeito.

"Tinha um bouncing [o carro pulava] muito ruim, saia de dianteira de maneira agressiva e logo mudava para saída de traseira em alta velocidade. Então não é exatamente o que você quer para ser rápido. Depois você fica preso nisso e tentamos mudar algumas coisas no volante, mas nada realmente funcionou. Então isso deixou tudo bem complicado", falou após a sessão.

Questionado sobre as expectativas para a corrida curta, Verstappen foi sincero: "Com esse equilíbrio amanhã no sprint, não vai ser muito divertido. Então será mais sobre tentar sobreviver, eu acho, e depois fazer algumas mudanças indo para a classificação", concluiu.

Bortoleto CRITICADO por Gasly, Max JOGA REAL, McLaren SEM AJUDA a Norris e Hamilton MUDA DISCURSO

Ouça versão áudio do Podcast:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!