F1: Largando em último, Hamilton explica que fez todo o possível e admite que recuperação "será muito difícil"
Heptacampeão reconheceu que 2025 "é definitivamente o ano mais difícil" e esclareceu problema de comunicação com a equipe
Lewis Hamilton está pronto para um GP de Las Vegas de Fórmula 1 desafiador depois de se classificar em 20º. Sob chuva e pista molhada, o britânico lutou contra a visibilidade ruim e com a baixa aderência. Após terminar o TL3 com a sensação de ser um dos mais rápidos na pista, seu dia terminou de maneira decepcionante.
"Obviamente, a sensação é horrível. Não me sinto bem, mas tudo o que posso fazer é deixar passar", explicou ele após a classificação. "Vou tentar voltar amanhã. Fiz tudo o que podia fazer em termos de preparação, em todas as sessões de treinos. Hoje estava me sentindo incrível no TL3. Só não consegui uma volta no final, mas senti que estávamos mais rápidos. E então você sai da classificação em 20º. Este ano é definitivamente o mais difícil".
Pensando no dia de amanhã, o heptacampeão acrescentou: "Vamos tentar. Acho que temos um carro muito bom. Vai ser muito difícil se recuperar do 20º lugar".
Lewis Hamilton, Ferrari
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Depois de uma confusão inicial sobre se Hamilton havia cruzado a linha a tempo de dar a última volta e se houve um problema de comunicação com a equipe, ele esclareceu que a luz estava vermelha quando cruzou a linha.
"Eu tinha uma bandeira amarela na última curva e, ao entrar na curva 17, havia uma bandeira amarela, e então tive que levantar [o pé do acelerador], cruzei a linha e estava vermelho. Mas eu não tinha aderência de qualquer maneira, então não acho que teria feito muita diferença", falou.
Ele ainda esclareceu à Sky Sports: "Bem, quero dizer, quando cruzei a linha, estava vermelho, então não houve nenhum erro de comunicação comigo".
