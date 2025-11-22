Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

F1: Por que a Pirelli não tem certeza sobre a melhor estratégia em Las Vegas?

F1: Por que a Pirelli não tem certeza sobre a melhor estratégia em Las Vegas?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Por que a Pirelli não tem certeza sobre a melhor estratégia em Las Vegas?
F1: Piastri se pronuncia sobre polêmica com Norris nas redes sociais

F1: Piastri se pronuncia sobre polêmica com Norris nas redes sociais

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Piastri se pronuncia sobre polêmica com Norris nas redes sociais
AO VIVO: Assista aos 500km de Interlagos da Porsche Cup Brasil

AO VIVO: Assista aos 500km de Interlagos da Porsche Cup Brasil

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
AO VIVO: Assista aos 500km de Interlagos da Porsche Cup Brasil
F1: Apesar de boa classificação, Sainz não acredita em pódio em Las Vegas

F1: Apesar de boa classificação, Sainz não acredita em pódio em Las Vegas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Apesar de boa classificação, Sainz não acredita em pódio em Las Vegas
Aurelia Nobels escala pelotão e conquista primeiro pódio na F1 Academy

Aurelia Nobels escala pelotão e conquista primeiro pódio na F1 Academy

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
Aurelia Nobels escala pelotão e conquista primeiro pódio na F1 Academy
F1: "Estava escorregadio demais até para mim", reclama Verstappen sobre quali em Vegas

F1: "Estava escorregadio demais até para mim", reclama Verstappen sobre quali em Vegas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: "Estava escorregadio demais até para mim", reclama Verstappen sobre quali em Vegas
Porsche Cup: Carloni é o campeão da Sprint Trophy; Villela vence corrida 2 em Interlagos

Porsche Cup: Carloni é o campeão da Sprint Trophy; Villela vence corrida 2 em Interlagos

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Porsche Cup: Carloni é o campeão da Sprint Trophy; Villela vence corrida 2 em Interlagos
MotoGP: Martín tem bicicleta avaliada em R$123 mil roubada

MotoGP: Martín tem bicicleta avaliada em R$123 mil roubada

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Martín tem bicicleta avaliada em R$123 mil roubada
Fórmula 1 GP de Las Vegas

F1: Largando em último, Hamilton explica que fez todo o possível e admite que recuperação "será muito difícil"

Heptacampeão reconheceu que 2025 "é definitivamente o ano mais difícil" e esclareceu problema de comunicação com a equipe

Lydia Mee Filip Cleeren
Editado:

Lewis Hamilton está pronto para um GP de Las Vegas de Fórmula 1 desafiador depois de se classificar em 20º. Sob chuva e pista molhada, o britânico lutou contra a visibilidade ruim e com a baixa aderência. Após terminar o TL3  com a sensação de ser um dos mais rápidos na pista, seu dia terminou de maneira decepcionante.

Leia também:

"Obviamente, a sensação é horrível. Não me sinto bem, mas tudo o que posso fazer é deixar passar", explicou ele após a classificação. "Vou tentar voltar amanhã. Fiz tudo o que podia fazer em termos de preparação, em todas as sessões de treinos. Hoje estava me sentindo incrível no TL3. Só não consegui uma volta no final, mas senti que estávamos mais rápidos. E então você sai da classificação em 20º. Este ano é definitivamente o mais difícil". 

Pensando no dia de amanhã, o heptacampeão acrescentou: "Vamos tentar. Acho que temos um carro muito bom. Vai ser muito difícil se recuperar do 20º lugar". 

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Depois de uma confusão inicial sobre se Hamilton havia cruzado a linha a tempo de dar a última volta e se houve um problema de comunicação com a equipe, ele esclareceu que a luz estava vermelha quando cruzou a linha.

"Eu tinha uma bandeira amarela na última curva e, ao entrar na curva 17, havia uma bandeira amarela, e então tive que levantar [o pé do acelerador], cruzei a linha e estava vermelho. Mas eu não tinha aderência de qualquer maneira, então não acho que teria feito muita diferença", falou. 

Ele ainda esclareceu à Sky Sports: "Bem, quero dizer, quando cruzei a linha, estava vermelho, então não houve nenhum erro de comunicação comigo". 

DERRETIMENTO de PIASTRI, BORTOLETO no Brasil, BRIGA de novatos e nova REALIDADE da INDY! CAIO COLLET

Ouça versão áudio do Podcast:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Norris pole, Piastri quinto e Bortoleto 18º: Confira grid de largada do GP de Las Vegas
Próximo artigo F1 - Norris projeta agressividade contra Verstappen no GP de Las Vegas: "Vou correr riscos"

Principais comentários
Mais de
Lydia Mee
F1 - Leclerc desabafa sobre classificação difícil em Las Vegas: "Problema desde que entrei na Ferrari"

F1 - Leclerc desabafa sobre classificação difícil em Las Vegas: "Problema desde que entrei na Ferrari"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1 - Leclerc desabafa sobre classificação difícil em Las Vegas: "Problema desde que entrei na Ferrari"
Wolff revela valor multibilionário da Mercedes F1 após venda de ações

Wolff revela valor multibilionário da Mercedes F1 após venda de ações

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
Wolff revela valor multibilionário da Mercedes F1 após venda de ações
F1: Hamilton revela capacete brilhante inspirado em Las Vegas

F1: Hamilton revela capacete brilhante inspirado em Las Vegas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Hamilton revela capacete brilhante inspirado em Las Vegas
Lewis Hamilton
Mais de
Lewis Hamilton
F1: Hamilton tem pior quali em 8 anos e iguala marca negativa de Fisichella na Ferrari; confira

F1: Hamilton tem pior quali em 8 anos e iguala marca negativa de Fisichella na Ferrari; confira

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Hamilton tem pior quali em 8 anos e iguala marca negativa de Fisichella na Ferrari; confira
F1 - Wolff: "Hamilton é um pouco como um peixe fora d'água" na Ferrari

F1 - Wolff: "Hamilton é um pouco como um peixe fora d'água" na Ferrari

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1 - Wolff: "Hamilton é um pouco como um peixe fora d'água" na Ferrari
F1: Por que a Ferrari está confiante para Las Vegas apesar de polêmicas recentes

F1: Por que a Ferrari está confiante para Las Vegas apesar de polêmicas recentes

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Por que a Ferrari está confiante para Las Vegas apesar de polêmicas recentes
Ferrari
Mais de
Ferrari
Ferrari em guerra, McLaren azarada: No que ficar de olho no GP de Las Vegas de F1

Ferrari em guerra, McLaren azarada: No que ficar de olho no GP de Las Vegas de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
Ferrari em guerra, McLaren azarada: No que ficar de olho no GP de Las Vegas de F1
F1 - Ralf Schumacher aconselha Leclerc: "Deveria procurar um plano B"

F1 - Ralf Schumacher aconselha Leclerc: "Deveria procurar um plano B"

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 - Ralf Schumacher aconselha Leclerc: "Deveria procurar um plano B"
ANÁLISE F1: Ferrari está ‘copiando’ McLaren do carro de 2026?

ANÁLISE F1: Ferrari está ‘copiando’ McLaren do carro de 2026?

Fórmula 1
Fórmula 1
ANÁLISE F1: Ferrari está ‘copiando’ McLaren do carro de 2026?

Últimas notícias

F1: Por que a Pirelli não tem certeza sobre a melhor estratégia em Las Vegas?

F1: Por que a Pirelli não tem certeza sobre a melhor estratégia em Las Vegas?

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Por que a Pirelli não tem certeza sobre a melhor estratégia em Las Vegas?
F1: Piastri se pronuncia sobre polêmica com Norris nas redes sociais

F1: Piastri se pronuncia sobre polêmica com Norris nas redes sociais

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Piastri se pronuncia sobre polêmica com Norris nas redes sociais
AO VIVO: Assista aos 500km de Interlagos da Porsche Cup Brasil

AO VIVO: Assista aos 500km de Interlagos da Porsche Cup Brasil

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Interlagos - Endurance
AO VIVO: Assista aos 500km de Interlagos da Porsche Cup Brasil
F1: Apesar de boa classificação, Sainz não acredita em pódio em Las Vegas

F1: Apesar de boa classificação, Sainz não acredita em pódio em Las Vegas

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Apesar de boa classificação, Sainz não acredita em pódio em Las Vegas

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros