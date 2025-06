George Russell, que garantiu a pole position no GP do Canadá de Fórmula 1, comentou sobre a emoção da volta de classificação e a batalha pelo primeiro lugar com Max Verstappen.

"Hoje foi incrível! A última volta foi uma das voltas mais emocionantes da minha vida. Eu podia ver o tempo no meu volante e estava um décimo melhor em cada curva", disse Russell, acrescentando que percebeu a força da volta antes da última curva.

"Quando cheguei à última curva, eu estava seis décimos à frente e disse a mim mesmo: 'essa volta é ótima'. Fiquei realmente surpreso, mas muito satisfeito quando cruzei a linha e vi que estávamos em primeiro lugar", explicou.

Quando perguntado sobre dividir a primeira fila com Verstappen, ele respondeu com um sorriso: "Estamos bem, somos amigos. Está tudo bem. Tenho alguns pontos a mais na licença para usar, vamos ver".

