F1: "Largar ao lado de Verstappen sempre deixa Norris nervoso", dispara Marko

Não se pode mudar Helmut Marko, especialmente quando é necessário aplicar um pouco de pressão. Embora esteja mais cauteloso do que nunca em relação às chances reais de Max Verstappen manter o título da Fórmula 1 no domingo, o consultor especial da Red Bull ainda tem uma pequena esperança. E no final da classificação para o GP de Abu Dhabi, não apenas a pole position do tetracampeão é a primeira marca, mas seu companheiro na primeira fila é do maior interesse para o executivo austríaco.

Embora esteja no controle do próprio destino, já que lidera o campeonato com 12 pontos e "só" precisa de um lugar no pódio para conquistar o título, será que Lando Norris sentirá o peso das apostas em seus ombros? "Vimos que ele cometeu alguns pequenos erros", observou Marko ao microfone da Servus TV. "Mas ele ainda só precisa terminar em segundo. Só que largar ao lado de Max sempre o deixa nervoso".

Mesmo que Verstappen conseguisse manter a liderança na primeira curva e depois vencer, ele precisaria de um cenário extremamente favorável atrás de si, que ele não conseguirá controlar. Marko não tem muita fé nisso, pois também duvida que George Russell e Charles Leclerc sejam realmente capazes de 'fazer estragos'.

"Pode acontecer... Um pit stop, um safety car, uma Mercedes ou Ferrari atrapalhando", ele enumera. "Para nós, está claro que não podemos fazer isso sozinhos".

Seja qual for o resultado, a Red Bull fez parte do trabalho, já que seu piloto garantiu sua oitava pole position da temporada, um exercício no qual continuará sendo o melhor em 2025. "Eu disse que precisávamos de uma volta mágica e ele sabia disso", apontou. "Mas ele fez duas seguidas, mandou esses dois truques absolutamente mágicos. Parabéns a ele por isso. Quanto a todo o resto, veremos amanhã".

Marko também elogiou um "incrível" Yuki Tsunoda quando ele deu o vácuo a Max Verstappen no Q3, com um plano que "funcionou perfeitamente".

