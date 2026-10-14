F1: Laurent Mekies estende contrato com Red Bull até 2031

A Red Bull anunciou, na quarta-feira (14), que Laurent Mekies, atual chefe de equipe e CEO da escuderia austríaca, estendeu seu contrato com o time de Milton Keynes até 2031, ou seja, por mais cinco temporadas da Fórmula 1.

O executivo francês se juntou à Red Bull em julho de 2025, depois da demissão de Christian Horner. Antes disso, ele assumiu a chefia da Racing Bulls em 2024, depois de uma passagem de seis anos pela Ferrari.

“Estou incrivelmente orgulhoso de dar continuidade a esta jornada com a Red Bull Racing”, disse Mekies, sobre a renovação. “Gostaria de agradecer a Chalerm [Yoovidhya, acionista do grupo Red Bull], Mark [Mateschitz, acionista] e Oliver [Mintzlaff, CEO], além de toda a equipe e a todos os envolvidos, pela confiança depositada neste projeto".

"O que torna este time especial é a forma como todos se unem em busca do mesmo objetivo. Sinto-me privilegiado por trabalhar diariamente ao lado de um grupo tão talentoso e comprometido".

"Com o papel central das equipes de Pierre Waché [diretor técnico da RBR] e Ben Hodgkinson [chefe da Red Bull-Ford Powertrains] na construção do nosso futuro, temos uma base sólida para os próximos anos".

"Acreditamos genuinamente que este é apenas o começo. Olhando para a frente, continuaremos a priorizar os princípios que nos definem: liberdade de pensamento, agilidade nas ações e coragem nas decisões", concluiu Mekies.

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