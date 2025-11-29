Todas as categorias

Fórmula 1 GP do Catar

F1: Lawrence Stroll rebate rumores de Horner na Aston Martin em discurso para funcionários

Proprietário da marca britânica descartou a entrada do ex-chefe da Red Bull na equipe de F1 sediada em Silverstone após especulações recentes

Ronald Vording
Ronald Vording
Editado:

Lawrence Stroll afirmou que a equipe de Fórmula 1 de Aston Martin não contratará Christian Horner em nenhuma função, fontes disseram ao Motorsport.com no GP do Catar.

Leia também:

O futuro de Horner tem sido um tema recorrente de discussão no paddock da F1, enquanto o ex-chefe da Red Bull tem sido repetidamente ligado à Aston Martin, apesar de Andy Cowell ter declarado em Singapura que tal mudança não estava nos planos.

Os rumores reacenderam após a Aston Martin anunciar na quarta-feira que Adrian Newey assumirá o cargo de chefe de equipe para a temporada de 2026. Mas as dúvidas continuaram, com foco na possibilidade de Newey realmente querer assumir todas as responsabilidades de um chefe de equipe de F1 – incluindo todas as reuniões, exigências de patrocínio, a Comissão da F1 e as obrigações com a mídia.

Isso desencadeou uma nova onda de especulações ligando Aston Martin e Horner, com sugestões de que este último poderia assumir esses aspectos em uma função mais sênior. No entanto, o Motorsport.com apurou no Catar que isso não procede.

Fontes indicaram que o proprietário da equipe, Stroll, disse explicitamente à equipe da Aston Martin que Horner não se juntará ao time quando anunciou a promoção de Newey na fábrica da equipe, em Silverstone. O discurso teve a intenção de pôr fim a todas as especulações em torno de Horner e sublinhar que a Aston Martin não trará o ex-chefe da Red Bull para nenhuma função.

No entanto, isso não significa que as responsabilidades do chefe de equipe não serão divididas na prática. Dado o foco de Newey no projeto do carro de 2026 e no departamento técnico, é provável que algumas tarefas sejam delegadas dentro da alta gestão.

Adrian Newey, Managing Technical Partner of Aston Martin F1 walks in the Paddock

Adrian Newey, Sócio Técnico Gerente da Aston Martin F1, caminha pelo Paddock

Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Mike Krack pode assumir um papel maior e vale destacar que o luxemburguês já cuida de algumas obrigações com a mídia. O nome do ex-chefe de equipe da McLaren, Andreas Seidl, também ainda circula. O próprio Newey disse que a promoção para o cargo de chefe de equipe pareceu um passo natural.

“Já que vou estar em todas as corridas iniciais de qualquer forma, isso na verdade não muda muito minha carga de trabalho porque já estarei lá. Então, posso muito bem assumir essa parte, além, claro, de ter que falar com vocês”, disse Newey à Sky Sports F1.

O novo papel não deverá comprometer seu trabalho de design, mas o veterano de 66 anos afirma que não está muito preocupado com isso: “É realmente o que quero e preciso fazer [para manter o foco total no design do carro]. É isso que me levanta da cama de manhã. Então, estou determinado a não diluir isso".

Não é segredo que Horner, por sua vez, ainda está procurando maneiras de retornar à F1. Idealmente, ele quer uma posição mais sênior do que chefe de equipe e, em um cenário ideal, participação acionária faria parte do pacote. Todos esses aspectos, Stroll deixou claro, não acontecerão na Aston Martin.

Bortoleto CONTESTADO e as REAIS chances de NORRIS, VERSTAPPEN e PIASTRI | Apple TV no lugar da GLOBO?

Ouça versão áudio do Podcast:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Ronald Vording
