Piloto da Racing Bulls na Fórmula 1, Liam Lawson aproveitou as férias do Mundial para uma boa ação. O neozelandês realizou um evento onde conseguiu arrecadar mais de 50 mil dólares neozelandeses (aproximadamente R$158 mil) para pesquisas sobre o câncer de mama.

O neozelandês atraiu uma grande multidão para o Highlands Motorsport Park em seu país natal, e realizou um evento de exibição para arrecadar dinheiro para a pesquisa do câncer de mama a bordo de vários supercarros, incluindo um Aston Martin Vulcan e um Porsche GT3. As hot laps (onde um piloto leva alguém para dar uma volta na pista) foram compradas por meio de um leilão silencioso.

"Não consigo acreditar em quantas pessoas estavam aqui e quanto dinheiro foi arrecadado para a pesquisa sobre o câncer de mama", disse o piloto da Racing Bulls à RNZ.

O evento foi organizado pela CEO do Highlands Motorsport Park, Josie Spillane, depois que ela perdeu sua amiga Louise Scott-Gallagher por causa da doença.

"A generosidade de Liam ao dedicar seu tempo nos ajudou a levantar fundos cruciais para a Breast Cancer Foundation NZ, garantindo que o legado dela [Scott-Gallagher] continue a promover mudanças reais. Estamos impressionados com o apoio da comunidade", disse Spillane.

Isso vem após a primeira temporada completa de Lawson na F1. Depois de começar na Red Bull ao lado do tetracampeão Max Verstappen, o neozelandês foi substituído após apenas dois GPs por Yuki Tsunoda. Durante o restante do ano, Lawson correu ao lado de Isack Hadjar na Racing Bulls.

O piloto de 23 anos terminou em 14º lugar na classificação de pilotos com 38 pontos, atrás de seu companheiro de equipe Hadjar, que terminou em 12º com 51 pontos. Como resultado, a Racing Bulls terminou em sexto no campeonato de construtores, com 92, atrás da Williams, em quinto, e à frente da Aston Martin, em sétimo.

Lawson continuará com a Racing Bulls em 2026, correndo ao lado do piloto estreante britânico Arvid Lindblad. "Liam demonstrou desempenho e profissionalismo impressionantes ao longo deste ano, ele se destacou quando as condições estavam mais difíceis e estamos ansiosos para aproveitar isso em 2026", disse o chefe da equipe, Alan Permane, no anúncio da extensão do contrato.

HAMILTON perdido? Red Bull? MCLAREN? Os PIORES DO ANO na F1 2025! | PODCAST MOTORSPORT.COM

Ouça versão áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!