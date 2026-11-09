F1 - Lawson critica manobra de Leclerc em São Paulo: "Exatamente como fazia na F2"

Na chuvosa penúltima volta do GP de São Paulo de Fórmula 1, Liam Lawson e Charles Leclerc se envolveram em um duelo na Curva da Junção que culminou com o toque do piloto da Ferrari na traseira da Racing Bulls e na consequente ultrapassagem na reta final. Depois da prova, o neozelandês detonou a manobra do rival, afirmando que é "a especialidade dele" desde a Fórmula 2.

Lawson ainda perdeu a posição para Leclerc na volta final, mas o toque do monegasco rendeu uma punição de cinco segundos. Com isso, Leclerc, que havia assumido a sétima colocação na disputa, caiu para oitavo novamente devido a uma punição dos comissários de prova, com o rival voltando a assumir a sétima colocação.

O neozelandês, ainda antes de saber da punição, comentou sobre o duelo e o contato na Junção: "No final, tentei manter o Charles atrás, tivemos contato na curva 12. Vou dar uma olhada nisso, ainda não sei exatamente o que dizer. Mas, obviamente, acabei perdendo a posição".

Ao ser questionado, Lawson admitiu que ficou preocupado com um possível furo de pneu, mas aproveitou o espaço para criticar Leclerc e como tal movimento segue um padrão de abordagem feito pelo monegasco desde as categorias de formação.

"Sim, acho que foi a asa dele que bateu no meu pneu, então acho que tivemos muita sorte. Acho que foi exatamente como aquela manobra dele na F2 em Abu Dhabi, contra o Albon, há alguns anos".

"Ele fez o mesmo tipo de coisa, então talvez seja a especialidade dele. Não sei se é legal ou não. Obviamente vamos analisar o caso, mas, no geral, foi uma boa disputa", concluiu.

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

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