Nos últimos anos, a segunda vaga da Red Bull na Fórmula 1 tem sido alvo de especulação e até mesmo hostilidade. Atual companheiro de equipe de Max Verstappen, Yuki Tsunoda tem tido um desempenho abaixo do esperado e ainda não impressionou, com rumores começando sobre uma possível saída do japonês no ano que vem. Com isso, Isack Hadjar, titular da Racing Bulls e estreante na categoria, tem sido apontado como um provável substituto.

O jovem piloto de 20 anos foi vice-campeão da Fórmula 2 no ano passado e faz uma ótima temporada de estreia na F1. Ele é nono colocado no campeonato de pilotos, estando a frente do companheiro de equipe Liam Lawson, que é 15º, e já subiu ao pódio este ano, com um terceiro lugar no GP da Holanda.

No último fim de semana, durante o GP da Itália, Lawson defendeu a possível promoção de Hadjar a Red Bull, afirmando que o franco-argelino "está pronto" para a posição: "Ele tem feito um ótimo trabalho este ano. Ter conseguido um pódio este ano é bem espetacular. De certa forma, acho que muitos pilotos sempre se sentem prontos para dar mais um passo. Ele está fazendo todas as coisas certas agora", disse.

A F1 estreará um novo conjunto de regras no ano que vem e isso poderia representar tanto uma oportunidade quanto um problema para Hadjar. Por um lado, ele assumiria um carro com novas características, significando que talvez não tenha tanta dificuldade quanto outros pilotos tiveram antes. Por outro lado, a Red Bull poderá estar menos competitiva em 2026, uma vez que estreará sua prórpia unidade de potência.

"Depende da posição na qual o carro estará no ano que vem, como será a dirigibilidade. Essa provavelmente é a maior questão em torno dessa vaga atualmente, há muitas variáveis", continuou. "Como piloto, ele está pronto. Se você está pronto para a F1 em primeiro lugar, acho que estaria pronto para esse tipo de posição".

