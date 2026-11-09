F1: Lawson deve permanecer na Racing Bulls em 2027; entenda

Quando a estabilidade profissional é escassa, há uma solução para um piloto de Fórmula 1: ser tão bom que não possam ignorá-lo. Esse é o caso de Liam Lawson que, segundo informações iniciais do The Race que foram confirmadas pelo Motorsport.com, deve continuar na Racing Bulls em 2027 pelo bom desempenho nas últimas corridas.

É mais fácil falar do que fazer, mas bom trabalho certamente parece ser o que Liam Lawson levou a sério enquanto lutava pelo seu futuro nas três corridas consecutivas realizadas recentemente nos Estados Unidos.

Tendo sido parte essencial da ascensão da Racing Bulls ao quinto lugar no campeonato de construtores — o que será o melhor resultado da história da equipe de Faenza —, Lawson ficou em nono lugar em Austin antes de conquistar dois sétimos lugares no México e no Brasil.

Após a forte estreia de seu rival Nikola Tsolov no TL1 no México e o infeliz confronto de Lawson com o veterano da Red Bull, Max Verstappen, os sinais agora indicam que a balança voltou a pender a favor de Lawson, com uma decisão prevista para o fim de semana do GP de Las Vegas na próxima semana.

Uma reportagem do The Race, que o Motorsport.com também confirmou, afirmou que Lawson agora deve permanecer na equipe, afinal, com Tsolov ingressando como reserva em 2027, fontes indicaram que uma decisão final está próxima, mas ainda não foi confirmada.

Lutar pelo seu futuro tem sido exaustivo para Lawson, mesmo que essa não seja uma situação nova para o piloto de 24 anos. Desde que chegou como substituto do lesionado Daniel Ricciardo em 2023, Lawson vem efetivamente lutando por seu lugar, primeiro como reserva e depois como substituto em tempo integral de Ricciardo, com pouca ou nenhuma estabilidade no emprego além do próximo fim de semana de corrida.



Tudo chegou ao auge durante a última rodada tripla, enquanto a RB e toda a organização da Red Bull continuavam adiando uma decisão final entre Lawson e Tsolov.



Se a Racing Bulls fosse uma equipe independente, a decisão de manter Lawson e Arvid Lindblad teria sido óbvia. O novato Lindblad ainda é visto como um potencial candidato à Red Bull Racing no futuro. E embora essa janela de oportunidade pareça ter se fechado para Lawson, ele acumulou 89 pontos, sendo o piloto com maior pontuação fora das quatro equipes principais.



No entanto, como a Racing Bulls tem a missão de treinar jovens pilotos para a RBR, sabe-se que a matriz austríaca da marca de bebidas energéticas está particularmente entusiasmada com o potencial de Tsolov.

No entanto, a decisão de manter Lawson não necessariamente iria contra o objetivo da Racing Bulls, já que ter uma referência tão sólida no outro carro tem sido útil para avaliar o desempenho de Lindblad neste ano também. Enquanto isso, Tsolov, de 19 anos, ainda se beneficiaria de um ano inteiro como piloto reserva, o que inclui mais treinos livres, testes privados e trabalho no simulador.



Racing Bulls: Lindblad x Lawson na classificação

Arvid Lindblad 7 x 14 (6 x 11 sem sprints) Liam Lawson 9 (+1,253 s no Q3) Austrália 8 15 (+0,334 s no SQ2) China (sprint) 13 15 (+, 0,019 s no Q2) China 14 10 Japão 14 (+0,386 s no Q2) 16 Miami (sprint) 17 (+, 0,171 s no SQ1) 17 (+, 0,538 s no Q1) Miami 12 9 Canadá (sprint) DNS 9 Canadá 12 (+0,349 s no Q2) 15 (+, 0,777 s no Q2) Mônaco 10 11 (+, 0,255 s no Q2) Barcelona 8 10 (+0,052 s no Q3) Áustria 9 10 (+, 0,440 s no SQ3) Grã-Bretanha (sprint) 9 9 Grã-Bretanha 10 (+, 0,411 s no Q3) 8 Bélgica 11 (+, 0,491 s no Q2) 9 Hungria 11 (+, 0,405 s no Q2) 15 (+, 0,246 s no Q2) Azerbaijão 12 16 (sem tempo – penalidade no grid) Bahrein na Malásia 11 17 (+, 0,281 s no SQ1) Cingapura (sprint) 8 10 (+, 0,412 s no Q3) Cingapura 9 9 Estados Unidos 10 (Sem tempo de volta no Q3) 9 (+0,088 s no Q3) México 8 14 (+4,638 s no Q2 – chuva) Brasil 5

A Racing Bulls também foi explicitamente solicitada pela Áustria a se sustentar por conta própria, tanto em termos de identidade quanto de desempenho; por isso, um veterano convicto da F1 como o chefe de equipe Alan Permane estaria empenhado em maximizar o desempenho e manter Lawson.



“Os principais fatores são, como sempre, ritmo e velocidade. Essa é a primeira coisa que procuramos”, disse Permane quando questionado sobre o assunto na sexta-feira, em São Paulo. “Mas não somos apenas uma equipe que existe exclusivamente para competir. Estamos aqui para promover jovens talentos, então precisamos ficar de olho nisso".

" E isso não significa necessariamente que vamos simplesmente colocar jovens talentos no carro sem parar. Talvez precisemos também de alguma experiência para avaliar esse talento".

Um fim de semana traiçoeiro no Brasil foi um dos melhores de Liam Lawson. Foto: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

A evidência mais clara de que uma divergência de visões entre a cúpula da Red Bull e o comando da equipe atrasou o anúncio partiu do próprio Lawson.

“Sinto que o Alan tem me apoiado muito e agradeço muito por isso”, disse o neozelandês. “Tenho gostado de trabalhar de perto com ele e com a equipe este ano. Obviamente, é uma grande organização, então...”



Permane assinou recentemente um novo contrato até 2031 como chefe de equipe da Racing Bulls e co-CEO, então é óbvio que sua opinião tem muito peso. E seria lógico que Permane quisesse algumas garantias sobre sua participação na tomada de decisões antes de se comprometer.

“Alan está fazendo um trabalho extraordinário, e o progresso que a equipe alcançou é um reflexo direto de sua experiência, comprometimento e mentalidade competitiva”, disse Oliver Mintzlaff, chefe de Permane e CEO de Projetos Corporativos e Investimentos da Red Bull.

“Ele traz clareza, serenidade e uma compreensão profunda do que é necessário para ter um bom desempenho na F1, ao mesmo tempo em que cria um ambiente onde as pessoas podem dar o seu melhor de forma consistente".



Enquanto isso, os fãs de Lawson e da equipe têm inundado as redes sociais da equipe, pedindo que ela renove o contrato com o neozelandês. “Agradeço todo o apoio. Tenho visto isso nas últimas semanas. Sinceramente, é muito bom ver isso".

“Obviamente, adoraria se viesse mais da equipe. Mas, no momento, estou apenas tentando aproveitar o fato de pilotar o carro, porque, com tudo o mais que está acontecendo, não sei muito bem o que mais devo fazer. Não sei muito bem o que mais dizer a vocês. Então, no momento, vou apenas continuar pilotando e ver o que acontece".

A Racing Bulls está prestes a alcançar seu melhor resultado de todos os tempos no campeonato de construtores, ocupando o quinto lugar. Foto: Andy Hone/LAT Images via Getty Images

Quando mais importava, Interlagos foi talvez o melhor fim de semana de Lawson até agora. Em condições traiçoeiras, Lawson conquistou o quinto lugar no grid, largando em terceiro após penalidades no grid aplicadas a George Russell e Charles Leclerc.

Sob chuva, ele ultrapassou Lando Norris, da McLaren, e assumiu o segundo lugar na largada, mas acabou voltando à sua posição natural assim que os pilotos conseguiram que seus pneus intermediários voltassem à faixa ideal de funcionamento.

Lawson lutou para conquistar o oitavo lugar na pista, sendo promovido para o sétimo depois que Leclerc foi penalizado por ter forçado a ultrapassagem nas últimas voltas.



Permane obviamente reconheceu o quão difíceis foram as últimas semanas e meses para um dos pilotos de destaque de 2026, mas afirmou que a equipe está quase lá.



“Entendo que seja frustrante para nossos pilotos”, acrescentou Permane. “Entendo que seja frustrante para todos os demais, mas queremos acertar, e vamos acertar. Tenho certeza de que, quando anunciarmos isso nas próximas semanas, todos ficarão felizes...”

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Seu navegador não suporta o elemento de áudio.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!