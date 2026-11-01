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F1: Lawson é desclassificado e perde P8 para GP da Cidade do México

Neozelandês não cumpriu as regras de desaceleração

Livia Veiga
Publicado:
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Liam Lawson foi desclassificado após a classificação que definiu o grid de largada para o GP da Cidade do México de Fórmula 1.

O editor recomenda:

Segundo os comissários da FIA, o piloto da Racing Bulls não reduziu imediatamente a potência após cruzar a linha de controle ao fim de sua volta mais rápida no Q2. Com isso, o sistema não atingiu a taxa de redução de energia exigida pelo regulamento.

A equipe argumentou que a infração não proporcionou vantagem de desempenho ao neozelandês e informou o ocorrido aos comissários. No entanto, a FIA ressaltou que o cumprimento do regulamento técnico é obrigatório independentemente de haver ganho de desempenho.

Diante da infração, os comissários determinaram a desclassificação de Lawson do resultado provisório da classificação. Com a decisão, o piloto perde sua posição no grid definida pelo resultado da sessão.

Texto completo do documento da FIA sobre a decisão:

As evidências apresentadas, aceitas por todas as partes presentes, mostraram que, após a linha de controle ao final de sua volta mais rápida no Q2, o piloto não retirou imediatamente a potência. Isso resultou na taxa de redução da implantação de MGUK necessária para atingir a “redução gradual” regulamentar, que não foi alcançada.

A equipe argumentou que isso não proporcionou nenhuma vantagem de desempenho. No entanto, está claro que o descumprimento do Regulamento Técnico não é justificado pela ausência de vantagem de desempenho. Além disso, esses regulamentos exigem que um carro os cumpra em todos os momentos durante um evento.

Os comissários observam, em particular, que a própria equipe comunicou a infração. No entanto, há vários precedentes que exigem que imponhamos uma penalidade de desclassificação, apesar de todas as circunstâncias atenuantes, quando um carro não cumpre o Regulamento Técnico.

Posição Piloto Tempo
Lewis Hamilton 1:16.514
George Russell 1:16.523
Charles Leclerc 1:16.633
Kimi Antonelli 1:16.707
Max Verstappen 1:16.692
Lando Norris 1:16.824
Isack Hadjar 1:16.900
Arvid Lindblad 1:17.117
Pierre Gasly 1:17.153
10º Nico Hülkenberg 1:17.306
11º Franco Colapinto 1:17.640
12º Oscar Piastri 1:17.646
13º Gabriel Bortoleto 1:17.680
14º Oliver Bearman 1:18.083
15º Carlos Sainz 1:18.885
16º Alexander Albon 1:18.630
17º Fernando Alonso 1:18.908
18º Ryo Hirakawa 1:18.958
19º Lance Stroll 1:19.072
20º Sergio Pérez 1:19.105
21º Valtteri Bottas 1:19.852
22º Liam Lawson

Contagem REGRESSIVA de KIMI, briga AGITADA pelo VICE e... CÂMARA no TL1 do Brasil? | VICTOR LUDGERO

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