F1: Lawson é desclassificado e perde P8 para GP da Cidade do México

Liam Lawson foi desclassificado após a classificação que definiu o grid de largada para o GP da Cidade do México de Fórmula 1.

Segundo os comissários da FIA, o piloto da Racing Bulls não reduziu imediatamente a potência após cruzar a linha de controle ao fim de sua volta mais rápida no Q2. Com isso, o sistema não atingiu a taxa de redução de energia exigida pelo regulamento.

A equipe argumentou que a infração não proporcionou vantagem de desempenho ao neozelandês e informou o ocorrido aos comissários. No entanto, a FIA ressaltou que o cumprimento do regulamento técnico é obrigatório independentemente de haver ganho de desempenho.

Diante da infração, os comissários determinaram a desclassificação de Lawson do resultado provisório da classificação. Com a decisão, o piloto perde sua posição no grid definida pelo resultado da sessão.

Texto completo do documento da FIA sobre a decisão:

As evidências apresentadas, aceitas por todas as partes presentes, mostraram que, após a linha de controle ao final de sua volta mais rápida no Q2, o piloto não retirou imediatamente a potência. Isso resultou na taxa de redução da implantação de MGUK necessária para atingir a “redução gradual” regulamentar, que não foi alcançada.

A equipe argumentou que isso não proporcionou nenhuma vantagem de desempenho. No entanto, está claro que o descumprimento do Regulamento Técnico não é justificado pela ausência de vantagem de desempenho. Além disso, esses regulamentos exigem que um carro os cumpra em todos os momentos durante um evento.

Os comissários observam, em particular, que a própria equipe comunicou a infração. No entanto, há vários precedentes que exigem que imponhamos uma penalidade de desclassificação, apesar de todas as circunstâncias atenuantes, quando um carro não cumpre o Regulamento Técnico.

Posição Piloto Tempo 1º Lewis Hamilton 1:16.514 2º George Russell 1:16.523 3º Charles Leclerc 1:16.633 4º Kimi Antonelli 1:16.707 5º Max Verstappen 1:16.692 6º Lando Norris 1:16.824 7º Isack Hadjar 1:16.900 8º Arvid Lindblad 1:17.117 9º Pierre Gasly 1:17.153 10º Nico Hülkenberg 1:17.306 11º Franco Colapinto 1:17.640 12º Oscar Piastri 1:17.646 13º Gabriel Bortoleto 1:17.680 14º Oliver Bearman 1:18.083 15º Carlos Sainz 1:18.885 16º Alexander Albon 1:18.630 17º Fernando Alonso 1:18.908 18º Ryo Hirakawa 1:18.958 19º Lance Stroll 1:19.072 20º Sergio Pérez 1:19.105 21º Valtteri Bottas 1:19.852 22º Liam Lawson —

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