F1: Lawson é desclassificado e perde P8 para GP da Cidade do México
Neozelandês não cumpriu as regras de desaceleração
Liam Lawson foi desclassificado após a classificação que definiu o grid de largada para o GP da Cidade do México de Fórmula 1.
Segundo os comissários da FIA, o piloto da Racing Bulls não reduziu imediatamente a potência após cruzar a linha de controle ao fim de sua volta mais rápida no Q2. Com isso, o sistema não atingiu a taxa de redução de energia exigida pelo regulamento.
A equipe argumentou que a infração não proporcionou vantagem de desempenho ao neozelandês e informou o ocorrido aos comissários. No entanto, a FIA ressaltou que o cumprimento do regulamento técnico é obrigatório independentemente de haver ganho de desempenho.
Diante da infração, os comissários determinaram a desclassificação de Lawson do resultado provisório da classificação. Com a decisão, o piloto perde sua posição no grid definida pelo resultado da sessão.
Texto completo do documento da FIA sobre a decisão:
As evidências apresentadas, aceitas por todas as partes presentes, mostraram que, após a linha de controle ao final de sua volta mais rápida no Q2, o piloto não retirou imediatamente a potência. Isso resultou na taxa de redução da implantação de MGUK necessária para atingir a “redução gradual” regulamentar, que não foi alcançada.
A equipe argumentou que isso não proporcionou nenhuma vantagem de desempenho. No entanto, está claro que o descumprimento do Regulamento Técnico não é justificado pela ausência de vantagem de desempenho. Além disso, esses regulamentos exigem que um carro os cumpra em todos os momentos durante um evento.
Os comissários observam, em particular, que a própria equipe comunicou a infração. No entanto, há vários precedentes que exigem que imponhamos uma penalidade de desclassificação, apesar de todas as circunstâncias atenuantes, quando um carro não cumpre o Regulamento Técnico.
|Posição
|Piloto
|Tempo
|1º
|Lewis Hamilton
|1:16.514
|2º
|George Russell
|1:16.523
|3º
|Charles Leclerc
|1:16.633
|4º
|Kimi Antonelli
|1:16.707
|5º
|Max Verstappen
|1:16.692
|6º
|Lando Norris
|1:16.824
|7º
|Isack Hadjar
|1:16.900
|8º
|Arvid Lindblad
|1:17.117
|9º
|Pierre Gasly
|1:17.153
|10º
|Nico Hülkenberg
|1:17.306
|11º
|Franco Colapinto
|1:17.640
|12º
|Oscar Piastri
|1:17.646
|13º
|Gabriel Bortoleto
|1:17.680
|14º
|Oliver Bearman
|1:18.083
|15º
|Carlos Sainz
|1:18.885
|16º
|Alexander Albon
|1:18.630
|17º
|Fernando Alonso
|1:18.908
|18º
|Ryo Hirakawa
|1:18.958
|19º
|Lance Stroll
|1:19.072
|20º
|Sergio Pérez
|1:19.105
|21º
|Valtteri Bottas
|1:19.852
|22º
|Liam Lawson
|—
Contagem REGRESSIVA de KIMI, briga AGITADA pelo VICE e... CÂMARA no TL1 do Brasil? | VICTOR LUDGERO
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