Depois de quatro anos com Sergio Pérez, Max Verstappen terá Liam Lawson ao seu lado nos boxes nesta temporada da Fórmula 1.

O neozelandês se junta a Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Alexander Albon e Pérez como companheiros de equipe que Verstappen teve até agora na Red Bull. Dos nomes mencionados, o mexicano foi o que acompanhou Max por mais tempo.

A Red Bull caiu do primeiro para o terceiro lugar na classificação dos construtores, em parte devido ao fraco desempenho de Pérez, embora Verstappen tenha declarado que a causa está principalmente nos problemas de equilíbrio do RB20.

No entanto, a forma decepcionante de Sergio Pérez também se reflete adequadamente nos dados. O gráfico abaixo, que mostra as diferenças médias entre todos os companheiros de equipe de 2024, mostra que a diferença de Pérez para Verstappen foi a maior.

Checo concedeu uma média de 0,66 segundos ao holandês em uma volta de classificação e 0,56 segundos em uma volta de corrida. Excluindo as substituições de Oliver Bearman e Jack Doohan, essas foram as maiores diferenças entre todos os companheiros de equipe. Logan Sargeant concedeu aproximadamente o mesmo a Alexander Albon durante a classificação, mas se olharmos para os milésimos, a diferença de Pérez para Verstappen foi apenas um pouco maior.

Isso diz muito sobre o ano que Pérez terminou, embora não se deva esquecer que o assento ao lado de Verstappen é uma das posições mais difíceis de se ocupar na Fórmula 1. Com exceção do período da Toro Rosso com Carlos Sainz e do primeiro ano da Red Bull com Daniel Ricciardo, nenhum companheiro de equipe conseguiu acompanhar o ritmo de Verstappen.

O gráfico abaixo mostra que o mesmo se aplica a Pérez. O mexicano demitido foi significativamente mais lento que Verstappen nos treinos classificatórios e nas corridas todos os anos. Em 2022, a diferença foi menor, mas isso pode ser explicado de duas maneiras. Pérez teve um início promissor naquele ano, e o carro da Red Bull tendia a ficar um pouco mais inclinado, especialmente nos primeiros GPs daquela temporada, o que Verstappen, como sabemos, não gosta.

Além disso, o gráfico abaixo também mostra outra coisa: em termos absolutos, Pérez não cedeu muito mais a Verstappen em 2024 do que no ano anterior, especialmente durante a classificação. A diferença de Pérez para seu companheiro de equipe foi de pouco mais de seis décimos em ambos os casos, embora o impacto em 2024 tenha sido muito maior.

Enquanto a supremacia da Red Bull em 2023 significava que Pérez ainda era perfeitamente capaz de garantir uma vaga na primeira, segunda ou terceira fila do grid com seis décimos atrás de seu companheiro de equipe, essa mesma margem em 2024 poderia significar uma saída no Q1. Portanto, em termos absolutos, Pérez não teve um desempenho muito pior, mas a reorganização do grid tornou a diferença em relação a Verstappen mais dolorosamente exposta e as consequências mais caras.

Tudo isso tornou a posição de Pérez - apesar de ele afirmar o contrário em alta e baixa velocidade - insustentável e deu a Liam Lawson a chance de ser promovido. Yuki Tsunoda também estava tentando conseguir um lugar ao lado de Verstappen, mas teve que se contentar com apenas um dia de testes da Red Bull em Abu Dhabi e um papel como piloto reserva na Red Bull em 2025.

Helmut Marko reconheceu com tristeza no mês passado que Tsunoda provou ser o mais rápido dos dois em termos de velocidade pura, mas que outras facetas foram o fator decisivo. Por exemplo, Tsunoda ainda tem - com ou sem razão - a imagem de um cabeça quente e a Red Bull vê mais potencial em Lawson para o futuro.

Ambos os elementos estão refletidos nos dados. O gráfico abaixo mostra as diferenças médias entre Tsunoda e todos os companheiros de equipe que ele teve na Racing Bulls (antiga AlphaTauri). Em primeiro lugar, ele mostra que Tsunoda foi claramente mais lento do que Pierre Gasly, mas superou todos os seus colegas da equipe irmã - pelo menos em termos de velocidade pura.

No entanto, a progressão de Lawson também pode ser vista, especialmente se você comparar os números de 2023 contra Tsunoda com os números de 2024. Enquanto o neozelandês ainda tinha que ceder muito durante a qualificação em suas participações em 2023, em 2024 essa diferença havia sido praticamente eliminada, com uma diferença média de apenas 0,05 segundo. Durante as corridas, a margem era ainda menor, permitindo que Lawson praticamente igualasse a velocidade de Tsunoda - e isso com muito menos experiência.

É exatamente essa imagem e o espaço para crescimento adicional que fazem com que a Red Bull classifique Lawson mais alto do que Tsunoda. A estabilidade mental e a capacidade de adaptação também contribuem para isso. Por exemplo, Lawson é considerado o mais forte mentalmente - como Marko literalmente proclamou - e mostrou no DTM e na Super Formula japonesa, entre outros, que pode se adaptar rapidamente a diferentes materiais e condições.

O desafio ao lado de Verstappen é obviamente muito maior do que qualquer coisa que Lawson tenha experimentado até agora, mas é exatamente isso que torna o aspecto mental importante. Não se abalar, mesmo que Verstappen prove ser o mais rápido semana após semana, é uma das principais tarefas que Lawson enfrenta para sobreviver no segundo lugar da Red Bull.

O progresso até agora e seus números melhorados em comparação com Tsunoda oferecem alguma esperança, mas certamente nenhuma garantia ainda do imenso trabalho que aguarda Lawson ao lado de Verstappen em 2025.

