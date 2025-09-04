Liam Lawson respondeu às críticas de Carlos Sainz na mídia após o choque no GP da Holanda de Fórmula 1, afirmando que não entende realmente por que o piloto da Williams ficou chateado com a situação.

Os dois se chocaram na Curva 1 durante o reinício do safety car em Zandvoort. Quando Sainz tentou ultrapassar Lawson pelo lado de fora da curva, os dois colidiram e o neozelandês bateu na dianteira da Williams. O espanhol recebeu uma penalidade de 10 segundos e dois pontos de penalidade na superlicença.

Sainz classificou a penalidade como uma "piada completa" após a corrida e visitou os comissários para discutir o assunto, embora nenhuma mudança tenha sido feita.

"Os regulamentos são escritos como são", explicou Lawson à imprensa em Monza. "Como pilotos, todos nós sabemos disso. Às vezes não concordamos ou achamos que não está certo. Eu tive casos este ano em que tentei fazer ultrapassagens pelo lado de fora e estava com as rodas ainda mais ao lado do que Carlos, mas mesmo assim não me deram espaço. Sempre achei que não era justo, mas as regras são assim mesmo".

"Então, obviamente, como pilotos, vamos tentar maximizá-las. E o incidente, por isso foi culpa dele e é por isso que ele recebeu uma penalidade. Não sei por que fui considerado agressivo quando ele era o carro que estava me ultrapassando, eu estava apenas me defendendo. Acho que se o incidente fosse minha culpa, eu teria recebido uma penalidade. Então, para mim, está bem claro."

Além de criticar os comissários por imporem a penalidade, Sainz mirou em Lawson: "Com Liam, sempre parece ser muito difícil fazer isso acontecer. Ele sempre parece preferir ter um pouco de contato e arriscar um abandono ou um pneu furado, como aconteceu conosco, do que realmente aceitar ter dois carros lado a lado. Espero que ele adquira mais experiência, pois sabe que está colocando muitos pontos em jogo apenas por uma manobra desnecessária como a que fez".

Lawson afirmou que não havia problemas pessoais entre ele e o piloto espanhol, apesar dos comentários de Sainz.

"Não tem. Para mim, estou surpreso. É a primeira volta em um reinício [de corrida], temos pneus frios, pneus duros e estamos todos com pneus novos depois do safety car", acrescentou Lawson. "É uma curva naturalmente difícil, todos nós estamos chegando lá na primeira volta. Ele era o carro que estava indo para a ultrapassagem, por fora, e não conseguiu colocar o eixo onde precisava. E, de alguma forma, fui considerado agressivo".

"Então, eu realmente não entendo. Isso arruinou minha corrida. Estávamos em posição de ter dois carros entre os cinco primeiros, mas não fui para o rádio e falei para todo mundo sobre isso, ou para a mídia. Então, é a abordagem dele depois daquela corrida, não sei por que ele ficou tão chateado, honestamente. Se eu o estivesse ultrapassando, entenderia que ele estivesse mais frustrado, mas ele era o carro que estava ultrapassando e recebeu uma penalidade por isso", disse.

O piloto da Racing Bulls confirmou que não teve notícias de Sainz desde o incidente: "Eu teria pensado que, por causa do quão chateado ele estava, ele provavelmente iria querer falar sobre o assunto, mas ele não veio falar sobre isso".

