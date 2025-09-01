O piloto da Racing Bulls, Liam Lawson, respondeu às duras críticas de Carlos Sainz Jr. após uma colisão durante o GP da Holanda de Fórmula 1.

Os dois tiveram contato na Curva 1, no reinício do safety car, após o acidente de Lewis Hamilton. Quando Sainz foi para a linha externa, Lawson colidiu com a parte dianteira direita da Williams. Embora os comissários tenham considerado o espanhol culpado pelo contato, ele classificou a penalidade de 10 segundos como uma "piada completa" e mirou no neozelandês.

"Mas com Liam, sempre parece ser muito difícil fazer isso acontecer", explicou Sainz à mídia após a corrida. "Ele sempre parece preferir ter um pouco de contato e arriscar um abandono ou um pneu furado, como aconteceu conosco, do que realmente aceitar ter dois carros lado a lado".

"Espero que ele adquira mais experiência, pois sabe que está colocando muitos pontos em jogo apenas por uma manobra desnecessária como a que fez. Mas, além disso, receber uma penalidade de 10 segundos por isso, acho que é uma piada completa", disse o espanhol.

Em resposta aos comentários de Sainz, Lawson afirmou que o piloto espanhol fez uma manobra "arriscada": "Tenho certeza de que ele não está [feliz]. Eu também não estou feliz. Isso arruinou meu dia, e as regras são escritas como são e nós sabemos como elas são escritas. Também já fui prejudicado este ano, quando estava fazendo uma ultrapassagem e achei que deveria ter espaço, mas não tive, e recebi uma penalidade. É algo com que aprendemos".

Liam Lawson, Equipe Racing Bulls Foto de: Clive Rose / Getty Images

"Todos nós sabemos disso, então é aquilo em um reinício. É super escorregadio, os pneus estão frios e, não tem problema tentar a manobra, mas é arriscado. Nos tocamos, o que não é ideal, mas é por isso que ele foi penalizado", falou o neozelandês.

Ele ainda acrescentou: "Ele pode fazer todos os comentários que quiser. Gostaria que ele tivesse vindo falar comigo em vez de contar para todo mundo, mas se a culpa fosse minha, eu teria recebido uma penalidade. Entendo a frustração dele. Não queremos passar por essas situações e, como eu disse, também já passei por isso. É assim que as regras são escritas".

