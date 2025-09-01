F1 - Lawson responde às críticas de Sainz: "Gostaria que ele tivesse vindo falar comigo"
Espanhol foi punido pelo acidente em Zandvoort e discordou da penalidade; piloto da Racing Bulls disse que já passou pela mesma situação e que 'é assim que as regras são'
O piloto da Racing Bulls, Liam Lawson, respondeu às duras críticas de Carlos Sainz Jr. após uma colisão durante o GP da Holanda de Fórmula 1.
Os dois tiveram contato na Curva 1, no reinício do safety car, após o acidente de Lewis Hamilton. Quando Sainz foi para a linha externa, Lawson colidiu com a parte dianteira direita da Williams. Embora os comissários tenham considerado o espanhol culpado pelo contato, ele classificou a penalidade de 10 segundos como uma "piada completa" e mirou no neozelandês.
"Mas com Liam, sempre parece ser muito difícil fazer isso acontecer", explicou Sainz à mídia após a corrida. "Ele sempre parece preferir ter um pouco de contato e arriscar um abandono ou um pneu furado, como aconteceu conosco, do que realmente aceitar ter dois carros lado a lado".
"Espero que ele adquira mais experiência, pois sabe que está colocando muitos pontos em jogo apenas por uma manobra desnecessária como a que fez. Mas, além disso, receber uma penalidade de 10 segundos por isso, acho que é uma piada completa", disse o espanhol.
Em resposta aos comentários de Sainz, Lawson afirmou que o piloto espanhol fez uma manobra "arriscada": "Tenho certeza de que ele não está [feliz]. Eu também não estou feliz. Isso arruinou meu dia, e as regras são escritas como são e nós sabemos como elas são escritas. Também já fui prejudicado este ano, quando estava fazendo uma ultrapassagem e achei que deveria ter espaço, mas não tive, e recebi uma penalidade. É algo com que aprendemos".
Liam Lawson, Equipe Racing Bulls
Foto de: Clive Rose / Getty Images
"Todos nós sabemos disso, então é aquilo em um reinício. É super escorregadio, os pneus estão frios e, não tem problema tentar a manobra, mas é arriscado. Nos tocamos, o que não é ideal, mas é por isso que ele foi penalizado", falou o neozelandês.
Ele ainda acrescentou: "Ele pode fazer todos os comentários que quiser. Gostaria que ele tivesse vindo falar comigo em vez de contar para todo mundo, mas se a culpa fosse minha, eu teria recebido uma penalidade. Entendo a frustração dele. Não queremos passar por essas situações e, como eu disse, também já passei por isso. É assim que as regras são escritas".
HAMILTON é MESSI, indagações a VETTEL, BORTOLETO, VERSTAPPEN, motores da F1 e F-E - LUCAS DI GRASSI
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM com LUCAS DI GRASSI:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
F1: Os cinco perdedores da primeira metade da temporada de 2025
F1 - Sainz: "Vim para a Williams pensando no futuro, não nos resultados de 2025"
F1 - Sainz revela que soube de saída da Ferrari por um amigo: "Fique completamente chocado"
F1 - "Isack é diferente": Marko insinua possível promoção de Hadjar para Red Bull em 2026
Hadjar reage a primeiro pódio "surreal" na F1: "Não cometi nenhum erro"
F1: Por que Red Bull não deixou Verstappen testar carro da Racing Bulls (ainda)?
Últimas notícias
GP da Catalunha de MotoGP: Horários e como assistir à etapa de Barcelona, com Diogo Moreira e Eric Granado
WEC: Peugeot anuncia Nick Cassidy para temporada de 2026
GP da Itália de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Monza, com F2 e F3
Indy: Herta brinca com rumores de ida para F2 em meio a especulações sobre anúncio
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários