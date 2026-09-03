F1: Leclerc admite que pensou em 'imitar' estilo de Hamilton para recuperar ritmo na Ferrari

Lewis Hamilton vencer pela primeira vez com a Ferrari em Barcelona, Charles Leclerc começou a ser questionado sobre sua performance em 2026. No entanto, após triunfar no GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1, o monegasco parece ter recuperado o bom desempenho e, agora, revelou que chegou a considerar adotar um estilo de pilotagem semelhante ao do heptacampeão mundial. Depois devencer pela primeira vez com aem Barcelona,começou a ser questionado sobre sua performance em 2026. No entanto, após triunfar no GP da Grã-Bretanha de, o monegasco parece ter recuperado o bom desempenho e, agora, revelou que chegou a considerar adotar um estilo de pilotagem semelhante ao do heptacampeão mundial.

Em entrevista ao podcast F1 Beyond the Grid, Leclerc foi questionado sobre o que tanto mudou em Silverstone para voltar à performance desejada e subir no topo do pódio. Ele não revelou exatamente o que mudou, mas que a sensação com o carro melhorou consideravelmente e, por isso, a confiança retornou.

"Quando as coisas não correm bem, como aconteceu em Montreal e em Mônaco, não se trata apenas dos resultados. Como em Barcelona, é claro que fiquei decepcionado, mas a sensação estava lá".

“Então, quando a sensação está lá, você fica muito mais confiante como piloto. Mas em Montreal e Mônaco, a sensação realmente não estava lá. Tipo, fosse qual fosse o resultado que eu tivesse obtido no domingo, eu realmente não me importava com isso".

“O que importa para mim é que, quando entro no carro, tenho a sensação certa e sei que posso fazer meu trabalho direito, pilotando naturalmente e sem pensar demais nas coisas".

Charles destacou que tinha duas opções para mudar e melhorar: "E então, quando você tem duas corridas consecutivas em que as coisas estão ficando difíceis e você não tem essa sensação, você tem duas opções, na verdade".

"Uma é tentar encontrar uma solução com a configuração e com o carro, buscando adaptá-los mais ao seu estilo natural de pilotagem. A outra é simplesmente mudar seu estilo de pilotagem".

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

A mudança no estilo de pilotagem passou por um ponto que o monegasco admitiu ter considerado: 'imitar' a forma que o companheiro de equipe, Hamilton, pilota.

"E, no meu caso, tenho o Lewis como companheiro de equipe, que estava em uma forma incrível e continua em uma forma incrível. Então, eu sabia que o estilo de pilotagem dele estava funcionando".

“Com certeza estava funcionando. Então, eu ainda tinha a opção de tentar. E insisto na palavra ‘tentar’, porque é sempre difícil tentar reproduzir um estilo de pilotagem".

“Não é tão fácil quanto: ‘Ah, o Lewis está fazendo isso. Vou simplesmente fazer o mesmo’. O Lewis é um piloto incrivelmente talentoso e tem um estilo de pilotagem natural que é próprio dele, e ele é o melhor do mundo nesse estilo específico de pilotagem. E, portanto, reproduzir isso é muito complicado".

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

No entanto, a solução que Leclerc adotou foi tentar deixar o carro mais adequado ao próprio estilo, em vez de tentar adaptar-se a outro.

"Então, tentei me empenhar mais em encontrar maneiras de deixar esse carro um pouco mais adequado ao meu estilo de pilotagem. E descobri algumas coisas nos dados que simplesmente não estavam funcionando".

“E, mais uma vez, na F1, nem sempre é preto no branco. Não é como se você se sentasse na frente do computador, olhasse os dados e dissesse: ‘Ah, isso representa um décimo e meio de segundo. Vamos mudar isso e ganharemos um décimo’. Não é tão fácil assim".

"É intuição, é sensação, são coisas que você pode pensar: ‘ok, é isso que me deixa um pouco menos confortável no carro’. E se eu melhorar essa sensação, o desempenho virá".

“Então, percebi duas ou três coisas na noite de sexta-feira em Silverstone, mudei essas configurações para a classificação no sábado, e a sensação ficou muito melhor, até melhor do que tinha sido em Barcelona. E, a partir daquele momento, senti que as coisas estavam indo na direção certa".

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Marc Fleury

Leclerc também admitiu que, no mês de dificuldades, teve problemas com o SF-26, mas que não poderia explicar exatamente qual foi a questão.

“Há coisas que são um pouco mais confidenciais. Mas digamos que, de Montreal até... Montreal e Mônaco foram provavelmente as duas corridas em que havia algo extremamente difícil de lidar no carro".

“E, em Barcelona, foi melhor. E em Barcelona, é claro, quero dizer, na classificação, não tenho desculpas. Foi só eu forçando demais e indo longe demais. Mas devo dizer que essas duas corridas foram particularmente difíceis".

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