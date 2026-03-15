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Fórmula 1 GP da China

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Heptacampeão superou o monegasco neste domingo em Xangai para conquistar seu primeiro pódio com a Ferrari na F1

Fabien Gaillard
Editado:

Embora o GP da China da Fórmula 1 de 2026 seja lembrado como a prova que marcou a primeira vitória de Andrea Kimi Antonelli no Mundial, o desenrolar da prova foi marcado sobretudo pela competitividade dos pilotos da Ferrari, primeiro contra as Mercedes e, depois, entre si.

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O duelo entre Lewis Hamilton e Charles Leclerc, que se estendeu por vários momentos ao longo de trinta voltas, foi por vezes muito intenso, chegando ao ponto de contato entre os dois na primeira curva do 25º giro. Enquanto o duelo se concluía definitivamente a favor do heptacampeão, na aproximação da 40ª volta, Leclerc não deixou de soltar um “é uma batalha muito divertida”, com um sorriso na voz, pelo rádio.

Sinceramente, é legal ver uma F1 assim... na corrida. Nas qualificações, é um pouco diferente.

Sorriso que o monegasco manteve na entrevista logo após a corrida, ao comentar essa disputa para o Canal+. “Eu adorei”, declarou ele inicialmente, antes de brincar sobre o que seu diretor, Frédéric Vasseur, deve ter passado nos boxes. “Tenho certeza de que o Fred [Vasseur] não adorou e que os outros membros da equipe certamente ficaram um pouco estressados durante essa corrida".

“Para ser sincero, às vezes ficamos um pouco apreensivos”, explicou o dirigente francês à Sky Alemanha, “mas confio neles : sei que eles controlam a situação e que sempre pode haver um imprevisto. Dito isso, também é muito difícil para a equipe congelar as posições. Acho que eles são profissionais e gostei muito dessa experiência".

Leclerc elogia o regulamento de 2026... durante a corrida

La lutte entre Charles Leclerc et Lewis Hamilton.

A disputa entre Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Enquanto as críticas de algumas figuras do paddock, como Max Verstappen ou Lando Norris, sobre o regulamento de 2026 seguem fortes, Leclerc considera que ele está, até agora, mais do que satisfeito no que diz respeito às corridas, embora mantenha que ainda são necessárias mudanças nas qualificações.

“Mas, sinceramente, é legal ver uma F1 assim... nas corridas. Nas qualificações, é um pouco diferente e, conversando com os outros pilotos, acho que estamos todos de acordo [no fato de que] nas classificações, precisaríamos fazer algumas pequenas mudanças. Mas nas corridas, muito sinceramente, eu me diverti muito, seja na Austrália, ontem na corrida sprint ou hoje no GP".

Além do espetáculo, Leclerc foi, portanto, derrotado, ao longo de toda a corrida, por um Hamilton que conquistou seu primeiro pódio com a Ferrari desde sua chegada à Maranello. Uma superioridade que o piloto não deixa de reconhecer em um circuito de Xangai onde ele não se sente totalmente à vontade.

“Hoje, Lewis foi simplesmente mais rápido do início ao fim — bem, tive algumas voltas em que fui um pouco melhor, mas, sinceramente, Lewis esteve acima de mim neste fim de semana. Então, parabéns a ele, estou feliz por ele, pelo seu pódio. Claro, [estou] decepcionado por mim, por ficar fora do pódio, mas é assim que as coisas são. Vou trabalhar para ser melhor da próxima vez neste circuito.”

Questionado sobre a dinâmica interna com a competitividade recuperada de Hamilton, Leclerc acrescentou : “Desde o início da temporada, dá para ver que o Lewis está super, super rápido. Ele também estava assim no ano passado, mas os carros eram muito diferentes".

“É ótimo termos pelo menos os dois carros lá e, principalmente com esse novo regulamento, há realmente algo a se fazer quando estamos na briga com os da frente. E ter o Lewis e eu com a possibilidade de atacar as Mercedes constantemente, isso é positivo".

Ultrapassagens "ARTIFICIAIS" vão ditar NOVA F1? Pilotos na BRONCA e fãs SATISFEITOS? | FELIPE MOTTA

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