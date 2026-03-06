O ritmo da Mercedes nos treinos livres para o GP da Austrália de Fórmula 1 mostra que a equipe das 'Flechas de Prata' não está escondendo seu verdadeiro desempenho como costumava fazer, afirmou Charles Leclerc, da Ferrari.

A McLaren foi a mais rápida na sexta-feira em Melbourne, com Oscar Piastri cravando 1min19s729; a Mercedes ficou a duas décimas de distância, com Kimi Antonelli marcando 1min19s943, mas o ritmo de longrun do W17 impressionou particularmente Leclerc, que acabou ficando a mais de meio segundo do ritmo de Piastri após algumas tentativas.

“Acho que a Mercedes está lentamente mostrando um pouco mais do que tem, e no TL2 estamos começando a ver onde estamos ficando para trás em relação a eles”, disse o monegasco. “Eles estão claramente muito fortes, especialmente em termos de ritmo de corrida. Não sei quanta margem eles ainda têm no ritmo de classificação, mas no ritmo de corrida eles parecem estar muito fortes em comparação conosco".

“No ritmo de corrida, eles foram muito, muito impressionantes”, acrescentou. “Em termos de ritmo de classificação, novamente, é difícil saber o quanto ainda está por vir. Oscar fez uma volta muito impressionante, mas também não sei o que eles estão fazendo entre os carros, porque talvez estejam testando coisas diferentes entre os carros, já que Lando ficou bem atrás".

“Mais uma vez, é a primeira corrida de um carro completamente novo, então há muitos pontos de interrogação – mas, a longo prazo, diria que temos uma visão um pouco melhor do que está acontecendo no desempenho de todos até agora. Espero estar errado e que sejamos muito mais rápidos amanhã, mas, no momento, parece que a Mercedes está um passo à frente, seguida pela Red Bull, McLaren e nós".

O companheiro de equipe de Leclerc, Lewis Hamilton, ficou mais perto da frente, com uma volta duas décimas mais rápida em 1min20s050, e o piloto de 28 anos admitiu que tem trabalho a fazer depois que uma experiência com uma configuração diferente não deu certo.

“Não me concentro muito na [Mercedes], temos muitas coisas para melhorar em nosso carro”, destacou Leclerc. “No TL2, tentei algo bastante agressivo que não funcionou, então voltarei amanhã com uma configuração mais razoável e veremos como fica".

“Ainda há trabalho a ser feito. Como sempre disse, Melbourne e Xangai são provavelmente as duas pistas mais difíceis para mim na temporada, e sempre tenho bastante dificuldade, então é um desafio. Mas isso não deve ser uma desculpa, e na verdade gosto desse desafio e vou trabalhar duro para reverter essa situação amanhã".

Leclerc venceu o GP da Austrália de 2022 largando da pole position, mas foi superado nos treinos classificatórios pelo companheiro de equipe Carlos Sainz nos dois anos seguintes, com o espanhol liderando uma dobradinha da Ferrari em 2024.

No ano passado, Leclerc superou Hamilton em seu caminho para um modesto oitavo lugar na corrida australiana.

