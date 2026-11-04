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F1: Leclerc anuncia nascimento de primeira filha com Alexandra; confira nome do bebê

Piloto deve perder o dia de mídia do GP de São Paulo em Interlagos

Livia Veiga
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Charles Leclerc, Ferrari, Alexandra Leclerc

Charles Leclerc, Ferrari, Alexandra Leclerc

Foto de: Jayce Illman / Getty Images

Virou papai! Nesta quarta-feira (04), Charles Leclerc confirmou o nascimento de sua primeira filha com Alexandra Leclerc. A bebê nasceu no dia 3 de outubro, em Mônaco. O piloto da Ferrari na Fórmula 1 finalizou a corrida no México e voltou rapidamente para casa para acompanhar o parto.

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Na postagem postada em conjunto pelo casal, eles confirmam que o nome da bebê é Bianca, uma possível homenagem a Jules Bianchi, padrinho e amigo muito próximo de Leclerc que morreu em um grave acidente em 2015.

 

O casal manteve a gravidez em sigilo por bastante tempo, com Alexandra faltando a alguns finais de semana de corrida do marido, mas na reta final foi impossível esconder a barriguinha.

Alexandra e Charles se casaram no início da temporada, poucos dias antes dos testes de pré-temporada no Bahrein. A cerimônia foi pequena, entre amigos e familiares, para oficializar o pedido feito há quase um ano.

Leclerc deve perder o dia de mídia para o GP de São Paulo e chegar para guiar o carro a partir do TL2, já que Dino Beganovic será responsável por testar com a Ferrari no TL1 em Interlagos.

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

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