Charles Leclerc obteve outro bom resultado para a Ferrari no GP de Mônaco de Fórmula 1. Depois da vitória em casa no ano passado, o piloto monegasco teve que se contentar com o segundo lugar desta vez, mas ainda assim foi positivo no geral - mesmo que sua aversão ao segundo lugar continue ininterrupta. No entanto, ele apontou uma das fraquezas do carro da Scuderia: as curvas lentas.

"Não sei. Nunca fico realmente feliz com o segundo lugar", disse Leclerc. "Mas se dermos um passo atrás e analisarmos nossa temporada, é um resultado muito positivo para toda a equipe".

Na verdade, a Ferrari não tinha grandes esperanças de um resultado de ponta em Mônaco antes do fim de semana. Até agora, o SF-25 provou ser muito limitado, especialmente em curvas lentas - e há muitas delas em Monte Carlo. Mas isso não pareceu ser uma desvantagem desta vez.

"Tínhamos expectativas muito baixas, simplesmente porque nosso desempenho em curvas lentas tem sido muito ruim durante toda a temporada", explica Leclerc. "No entanto, essa pista é muito especial, com muitas ondulações e zebras, e acho que nosso carro lida muito bem com isso. Isso nos ajudou a reduzir a diferença".

O monegasco enfatiza o quanto esse resultado é valioso para a Ferrari - também com relação ao campeonato de construtores: "Os 18 pontos mais os 10 de Lewis são muito importantes em nossa situação. Devemos nos orgulhar disso". No entanto, ele acrescenta: "Se estou muito feliz com o segundo lugar? Na verdade, não. Mas ainda assim foi um fim de semana muito positivo".

Apesar do bom resultado, Leclerc não tem ilusões sobre os pontos fracos do pacote da Ferrari. Antes de mais nada, é o desempenho em curvas lentas que continua a preocupar a equipe.

"Claramente, as curvas lentas", ele responde à pergunta sobre onde a Ferrari vê a maior necessidade de recuperar o atraso. "Essa é, de longe, nossa maior fraqueza. É por isso que eu estava muito pessimista quando cheguei aqui e disse que até mesmo um lugar entre os 10 primeiros seria um desafio".

Ele enfatiza que Mônaco, com sua característica especial - zebras, ondulações, pista estreita - na verdade ajudou a Ferrari: "Em uma pista como essa, nosso carro funciona muito bem. Isso nos ajuda, mas infelizmente apenas em pistas tão extremas como esta".

A Ferrari ainda está apenas em quarto lugar no Campeonato de Construtores, mas o pelotão da frente - com exceção da McLaren - ficou muito próxima no Principado. A Mercedes, em segundo lugar, está apenas cinco pontos na frente da Scuderia. Entre elas está a Red Bull, que tem um ponto a mais que a equipe de Maranello.

