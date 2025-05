A Fórmula 1 abriu nesta sexta-feira as atividades do GP de Mônaco, sexta etapa da temporada 2025. E em um primeiro treino livre bastante movimentado, e brevemente interrompido após um incidente entre Charles Leclerc e Lance Stroll, o próprio monegasco terminou à frente, com Max Verstappen e Lando Norris no top 3. Já o brasileiro Gabriel Bortoleto terminou em 18º.

A movimentação na pista começou assim que a saída de boxes foi liberada. Ainda nos primeiros minutos, duas confusões envolvendo Leclerc. Primeiro, o monegasco errou na frenagem na chegada à Mirabeau e escapou da pista, causando uma bandeira amarela.

Na sequência, o piloto da casa acabou acertando em cheio a traseira do carro de Stroll após o canadense mudar a trajetória na chegada ao hairpin. Os detritos na pista causaram uma rápida bandeira vermelha.

Com os pilotos utilizando os três compostos de pneus, o resultado após os 30 minutos iniciais colocava todo mundo misturado. De macios, Norris liderava com 01min12s290, 0s556 à frente de Hamilton, de médios. Leclerc, também de macios, era o terceiro, a 0s590. Piastri era o quarto, de vermelhos e, de duros, Verstappen completava o top 5, já a mais de 1s. Bortoleto vinha em 18º.

Com 25min ainda no relógio, Norris foi mais um a causar uma rápida bandeira amarela ao escapar na Sainte Devote, sem maiores problemas para sua McLaren.

Entrando nos 15 minutos finais da sessão, Leclerc liderava com 01min11s964, tendo Norris em segundo, a 0s326. Único de médios no top 5, Piastri era o terceiro após acertar de leve o muro. Sainz e Albon fechavam os cinco primeiros.

No final, Charles Leclerc foi o mais rápido, marcando 01min11s964, 0s163 à frente de Max Verstappen. Lando Norris foi o terceiro, a 0s326, com Alex Albon em quarto e Oscar Piastri em quinto. George Russell, Carlos Sainz, Pierre Gasly, Lewis Hamilton e Fernando Alonso completaram o top 10. Já Gabriel Bortoleto foi o 18º.

A Fórmula 1 volta às ruas do Principado mais uma vez nesta sexta-feira. A partir das 12h acontece o segundo treino livre para o GP de Mônaco, com transmissão do Bandsports e da F1TV Pro. E anote aí! Assim que a sessão acabar, tem Sexta-Livre AO VIVO na Motorsport.tv no YouTube com a análise completa do primeiro dia de atividades. Não perca!

