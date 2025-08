Após uma classificação com alguns sustos, Charles Leclerc surpreendeu e fez a pole para o GP da Hungria de Fórmula 1. O monegasco conseguiu superar as McLarens no fim da sessão, marcando 1m15.372s.

"Hoje eu não entendo nada da Fórmula 1. Sinceramente, toda a classificação foi extremamente difícil e quando eu digo extremamente difícil, não estou exagerando", disse Leclerc em entrevista logo após a sessão. "Foi super complicado. Foi difícil pra gente chegar ao Q2 e foi difícil chegar ao Q3".

"No Q3, as condições mudaram um pouco. Tudo ficou muito mais complicado e eu sabia que precisava fazer apenas uma volta limpa para mirar no 3º lugar que, no fim das contas, virou a pole position. Eu definitivamente não esperava por isso, estou quase sem palavras", continuou, impressionado.

Esta é a primeira pole de Leclerc em 2025 e, segundo ele, uma das especiais da carreira: "Eu estava com uma carga aerodinâmica mais baixa, então, quando a chuva começou no Q2, eu só torcia pra que ela não continuasse e não continuou. As condições mudaram, o que deixou tudo muito mais complicado e no fim a gente conseguiu a pole position. Essa é provavelmente uma das melhores poles que eu já conquistei, porque com certeza foi a mais inesperada".

