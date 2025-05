Charles Leclerc teve um domingo agitado na Emilia Romagna. Largando da décima primeira posição, o piloto da Ferrari foi 6° colocado na corrida da sétima etapa da Fórmula 1 e, apesar da recuperação, espera performance melhor no futuro.

"Houve um safety car que nos custou muitas posições. Depois teve um segundo safety car que nos custou ainda mais posições, porque começamos a superaquecer e não podíamos trocar os pneus, pois não tínhamos nada disponível. Então foi uma grande pena", explicou o monegasco.

Ele também falou sobre a possibilidade de ganhar impulso do DRS no fim da corrida, quando estava atrás de Hamilton. "No meu display aparecia que faltava uma ou duas voltas. Eu também achei que era a última volta e pensei 'de jeito nenhum o Lewis vai conseguir passar o Oscar', mas ainda faltavam duas ou três voltas. Aí a equipe me explicou e eu entendi a situação. De qualquer forma, o time tinha me pedido para deixar o Alex passar. Então, no fim, isso não teria mudado muita coisa", disse à Sky UK.

Sobre o incidente com Alex Albon, Leclerc falou sobre seu ponto de vista: "Foi muito no limite e eu estava ciente disso dentro do carro. Obviamente entrei na curva sabendo que seria uma daquelas situações bem complicadas, mas, uma vez que você escolhe o ponto de frenagem, não tem mais como voltar atrás. Eu queria tentar manter a posição e dei meu melhor. Estava acima do limite ou não? Vou rever as imagens. Sabia que, com os pneus que eu tinha naquele momento, não podia deixar nada sobrando".

Largando do meio do pelotão, o piloto da Ferrari teve que fazer diversas ultrapassagens ao longo do domingo: "Eu estava dizendo antes da corrida que essa era uma daquelas em que você precisa correr com o coração e tem que 'colocar os cotovelos pra fora' um pouco. Sei que, quando é assim, você anda muito no limite — às vezes até um pouco além. Mas quando você larga em P11, como piloto, eu simplesmente não consigo aceitar a situação em que estamos".

No próximo fim de semana, Leclerc competirá em casa e, ao que parece, ele não está tão esperançoso quanto gostaria. "[Será] um fim de semana muito difícil. Acho que Mônaco expõe várias fraquezas do nosso carro, então, não sei. Mas também há muitas coisas que você não pode prever em Mônaco: o nível de risco que você assume na classificação, o carro é ajustado de uma forma muito diferente... espero que sejamos surpreendidos positivamente", finalizou.

