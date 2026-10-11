A Ferrari tentou pressionar a Red Bull no GP de Singapura de Fórmula 1, mas Charles Leclerc acabou tendo que se contentar com o segundo lugar em Marina Bay, atrás de Max Verstappen.

Depois de largar como P2, ao lado do holandês, Leclerc pressionou durante todo o primeiro stint. Porém, o alto desgaste dos pneus e uma estratégia de pit stop agressiva sob um safety car no meio da corrida acabaram fazendo o monegasco não conseguir atacar nas voltas finais, terminando sete segundos atrás de Verstappen, mas 17 a frente de Kimi Antonelli.

Falando com Jenson Button imediatamente depois de sair do cockpit, Leclerc detalhou como uma fase inicial promissora se transformou em um gerenciamento de pneus complicado.

"Estávamos bastante fortes no início da corrida, depois começamos a degradar um pouco mais no primeiro stint. Mas então fizemos uma estratégia ligeiramente diferente da do Max com o safety car", explicou.

Charles Leclerc, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Em vez de se estabelecer em um ritmo atrás de Verstappen durante a relargada, Leclerc não quis ser cauteloso e atacou imediatamente, esperando que a posição de pista ou a possibilidade de um undercut antecipado forçasse a Red Bull ao erro.

"Acreditei nisso até o fim, mas forcei muito no início daquele último stint e tive um desgaste de pneus um pouco maior do que os outros. Mas dei tudo de mim e não me arrependo de nada. Não acho que houvesse muito mais a ser feito hoje, além de talvez ser um pouco mais agressivo na largada. É assim que é", falou.

Terminar confortavelmente à frente das duas Mercedes e McLarens deu à Ferrari pontos importantes no campeonato de construtores, mas o monegasco escolheu se manter realista. Quando Button questionou se o final em Singapura prova que o time italiano eliminou o déficit em relação a Red Bull, Leclerc disse ainda se sentir em desvantagem em relação ao ritmo da Ferrari.

"No entanto, é verdade que trouxemos algumas pequenas peças novas para o carro, o que talvez tenha nos ajudado a dar mais um passo à frente. Mas não é um impulso tremendo até o fim e ainda precisamos trazer algumas coisas novas para o carro para estar nesse nível. Acho que hoje tivemos um bom ritmo no geral", confessou.

Charles Leclerc, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Com seis etapas restantes em 2026 e Astin como próxima parada, os pequenos ajustes aerodinâmicos da Ferrari provaram que eles podem desafiar em traçados urbanos de baixa velocidade. No entanto, como Leclerc deixou claro, Maranello precisará de um pacote de desenvolvimento muito maior se quiser vencer Verstappen em circuitos de alta velocidade.

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