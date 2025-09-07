Todas as categorias

Fórmula 1 GP da Itália

F1 - Leclerc comenta quarto lugar em Monza: "Pódio era impossível"

Monegasco terminou em quarto lugar no GP da Itália e afirmou que um lugar no pódio era impossível, apesar de uma configuração especial para Monza

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Editado:

A vitória de 2024 não se repetiu. A Ferrari terminou a corrida em casa fora do pódio, com Charles Leclerc em quarto lugar e 3,5s atrás do terceiro colocado Oscar Piastri. Desta vez, a Scuderia não cometeu erros na corrida, nem Leclerc. Apenas Max Verstappen e a McLaren foram mais rápidos do que os SF-25, que se viram lutando com a Mercedes para ser a terceira equipe mais rápida na pista.

Leia também:

No final da corrida de Monza, Leclerc confirmou que ele e a equipe fizeram tudo o que podiam, mas três carros eram mais rápidos que o dele.

"Não tínhamos o ritmo dos pilotos à nossa frente. Fomos um pouco mais rápidos que os Mercedes, mas não tanto quanto esperávamos. Também esperávamos mais degradação dos pneus. Mesmo assim, não fomos rápidos o suficiente para subir ao pódio".

Depois de um início promissor, Leclerc teve problemas com o superaquecimento dos pneus médios. Isso fez com que ele primeiro derrapasse em todas as curvas (também devido a uma configuração extremamente baixa em carga aerodinâmica) e depois perdesse a terceira posição conquistada logo após a largada para Piastri.

"A primeira volta foi muito difícil, tive dificuldade para deixar os pneus na temperatura certa. Eu estava deslizando muito e meus pneus traseiros superaqueceram rapidamente. Naquele momento, a única coisa que eu podia fazer era controlar o superaquecimento e tentar manter a temperatura dos pneus. O problema é que perdemos muito tempo naquele momento".

"Piastri fez um trabalho muito bom ao me ultrapassar por fora na primeira curva em Lesmo. Depois disso, o resto foi uma briga normal. Foi uma pena perder tanto tempo no início da corrida, porque depois disso estávamos indo bem. Não estávamos tão rápidos quanto os caras da frente, mas eu poderia ter controlado melhor os caras atrás de mim e talvez ter tentado fazer algo diferente".

"Não, acho que não teria sido possível subir ao pódio. Dei o meu melhor e isso não teria sido possível se não fossem alguns erros dos caras que estavam na minha frente".

"Em Baku, talvez possamos dar um pouco mais na classificação, mas depois, na corrida, o desempenho real de cada carro será revelado. Tenho certeza de que será uma questão de degradação dos pneus. É uma pista em que sou forte e tudo é possível, mas, olhando para hoje, ainda estamos longe de alcançar a McLaren e a Red Bull. Eu não estava muito confiante hoje e acho que será a mesma coisa em Baku", concluiu Leclerc.

In this article
Giacomo Rauli
