Charles Leclerc e George Russell foram os primeiros pilotos a protagonizar um grande duelo na nova era técnica da Fórmula 1, com a divisão do motor 50/50 entre a parte elétrica e à combustão. Às vésperas do fim de semana de Xangai, Leclerc analisou as sensações vividas no GP da Austrália, projetando as suas expectativas para a temporada.

E disso emerge um quadro diferente do que muitos fãs perceberam, ou seja, a sensação de um confronto muito artificial. Leclerc fala de um duelo com regras de disputa um pouco diferentes, mas não a ponto de tornar o piloto um mero passageiro da potência elétrica.

“Hoje, num confronto em pista, é preciso antecipar as situações muito mais do que no passado, quando uma ultrapassagem dava certo correndo um pouco mais de risco na freada", começou. "Agora, se penso em frear no limite, tenho de considerar o que vai acontecer na reta seguinte, porque se eu usar a energia, corro o risco de pagar um preço alto logo depois”.

Para Leclerc, a F1 ainda está numa fase de transição; com o passar do tempo, haverá uma convergência de estratégias. “Estamos a experimentar um pouco — acho que é assim para todos os pilotos — e, corrida após corrida, teremos as ideias mais claras sobre o que precisamos e o que queremos. Mas, no momento, há muito espaço para a intuição, o que cria cenários como os vistos no início da corrida de Melbourne, em que se viu um efeito 'iô-iô' bastante evidente”.

Leclerc depois descreveu a sensação sentido dentro do monoposto. “Se as coisas continuarem nesta linha, vou ficar bastante contente - pareceu-me bem divertido. Na verdade, fiquei bastante surpreendido com as primeiras voltas com o George - gostei dessa batalha. É um pouco mais estratégica do que no passado, mas gostei mais do que imaginava”.

Para Charles, não é a primeira vez que um piloto pensa em perspetiva para lançar o ataque a um adversário, e ele deu um exemplo de quatro anos atrás. “Lembro-me da batalha com o Max em 2022, em Jeddah, em que ambos fazíamos de tudo para não estar à frente no ponto de deteção do DRS".

"Aquilo também foi um 'jogo' que jogamos para explorar as regras do momento. Agora o assunto é diferente, mas ainda se trata de como otimizar uma ultrapassagem. E não se trata mais apenas da ultrapassagem em si: hoje isso não basta, você precisa pensar em como ultrapassar o seu oponente com o menor consumo de energia possível; é uma complexidade adicional".

"Nas primeiras voltas, pelo menos para mim, não acho que houve nenhuma ultrapassagem artificial, exceto talvez a do George na curva 3, onde ele realmente explorou muito mais a sua energia elétrica. Todo o resto foi real".

