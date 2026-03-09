Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1 GP da Austrália

Pilotos da F1 fizeram paralelos entre o novo regulamento técnico e jogos de videogame

Pilotos da F1 fizeram paralelos entre o novo regulamento técnico e jogos de videogame

Lydia Mee Ronald Vording
Publicado:
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

O fim de semana do GP da Austrália, que marcou o início da temporada, foi a primeira oportunidade real para pilotos, equipes e fãs verem a realidade das novas regras da Fórmula 1. Curiosamente, durante e após a corrida, vários pilotos compararam a corrida a um videogame, com Charles Leclerc afirmando que havia uma semelhança com Mario Kart.

Leia também:

A Ferrari teve uma largada impressionante. Leclerc saiu da quarta posição no grid para assumir a liderança de George Russell, da Mercedes, e Lewis Hamilton subiu da sétima para a terceira posição. As primeiras voltas da corrida foram marcadas por uma emocionante batalha entre Leclerc e Russell, com o britânico lutando para recuperar a liderança da corrida. 

A batalha continuou durante a primeira fase da corrida, antes que um safety car virtual resultasse em estratégias opostas para a Mercedes e a Ferrari.

Durante a disputa com Russell, Leclerc brincou que parecia Mario Kart, já que os dois pilotos trocaram de posição algumas vezes, claramente fazendo referência aos modos de ultrapassagem e boost recém-introduzidos. “Isso é como o cogumelo no Mario Kart”, disse o piloto monegasco pelo rádio da equipe.

Esta não foi a primeira referência aos jogos feita pelos pilotos neste fim de semana. Ao falar com Martin Brundle, da Sky Sports F1, durante a caminhada pelo grid, o piloto da Cadillac, Sergio Pérez, disse rindo: “Vamos ver o que acontece nesta corrida de videogame”.

O piloto da Haas, Oliver Bearman, também foi questionado se parecia estar jogando um videogame. “Sim, um pouco”, disse ele à mídia. “Era como se eu estivesse na F1 e todos os outros estivessem na F2. Mas então, é claro, você tem que recarregar a bateria novamente, porque, caso contrário, você está morto na próxima reta".

“Então, há muitas coisas para pensar, o que é complicado, mas o fato de ter terminado em sétimo lugar significa que estou feliz, mesmo que o carro não tenha sido o mais divertido de pilotar neste fim de semana".

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

 

