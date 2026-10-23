F1: Leclerc confirma ritmo da Ferrari e lidera TL2 em Austin; Bortoleto é 11º
Hamilton terminou na quarta posição, mas a equipe de Maranello mostrou um bom desempenho com os pneus macios
Os pilotos da Fórmula 1 retornaram para a pista em Austin para o segundo treino livre do final de semana. Charles Leclerc repetiu o feito de mais cedo, liderando a sessão, com Andrea Kimi Antonelli e Max Verstappen fechando o top 3; Gabriel Bortoleto terminou em 11º.
Logo no início do treino, todos os pilotos deixaram suas garagens, diferente do que aconteceu durante o primeiro treino, principalmente com as duas Williams.
Andrea Kimi Antonelli chegou a dar uma volta, apenas a de instalação, antes de retornar aos boxes informando que seu banco estava solto.
Os pneus duros continuaram desafiando os pilotos; Lando Norris e Oscar Piastri enfrentaram travamentos em algumas de suas tentativas de volta rápida. Inclusive, o australiano não conseguiu sair da 21ª posição nos 10 primeiros minutos.
Depois de 20 minutos de sessão, Max Verstappen continuava na ponta, com o tempo mais rápido feito com pneus médios. O holandês cravou 1min35s934, com George Russell 0s101 logo atrás.
Em sua segunda tentativa, Charles Leclerc superou o tetracampeão por 0s189, cravando 1min35s291 com sua Ferrari, enquanto Lewis Hamilton terminava sua volta em quarto, mais de meio segundo atrás do companheiro de equipe.
Assim como no primeiro treino, os limites de pista foram um problema para os pilotos. Inclusive, Isack Hadjar teve mais de uma volta rápida deletada por ter passado por fora.
A ordem na tabela mudou pouco, com Leclerc mantendo a ponta mesmo com a troca para os pneus macios, enquanto Kimi Antonelli conseguiu 'pular' para a segunda posição, 0s042 atrás da Ferrari.
Hamilton, que terminou em quarto, estava com uma configuração diferente em seu carro. A Ferrari tomou a decisão de dividir as estratégias para definir qual o melhor caminho a seguir, pensando já no ritmo de classificação no próximo sábado.
TL2
|Cla
|Piloto
|#
|Chassi
|Motor
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pneus
|km/h
|1
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|30
|
1'35.291
|S
|208.275
|2
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|25
|
+0.042
1'35.333
|0.042
|S
|208.183
|3
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|24
|
+0.189
1'35.480
|0.147
|S
|207.863
|4
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|26
|
+0.615
1'35.906
|0.426
|S
|206.940
|5
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|27
|
+0.744
1'36.035
|0.129
|S
|206.662
|6
|L. Lawson RB
|30
|RB
|Red Bull
|27
|
+1.040
1'36.331
|0.296
|S
|206.027
|7
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|27
|
+1.082
1'36.373
|0.042
|H
|205.937
|8
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|27
|
+1.096
1'36.387
|0.014
|S
|205.907
|9
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|24
|
+1.120
1'36.411
|0.024
|S
|205.856
|10
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|Haas
|Ferrari
|28
|
+1.245
1'36.536
|0.125
|S
|205.589
|11
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|27
|
+1.541
1'36.832
|0.296
|M
|204.961
|12
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|27
|
+1.549
1'36.840
|0.008
|S
|204.944
|13
|A. Lindblad RB
|41
|RB
|Red Bull
|29
|
+1.668
1'36.959
|0.119
|S
|204.692
|14
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|Haas
|Ferrari
|26
|
+1.820
1'37.111
|0.152
|S
|204.372
|15
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|32
|
+1.910
1'37.201
|0.090
|S
|204.183
|16
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Honda
|26
|
+1.944
1'37.235
|0.034
|S
|204.111
|17
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Honda
|28
|
+1.978
1'37.269
|0.034
|S
|204.040
|18
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|26
|
+2.139
1'37.430
|0.161
|S
|203.703
|19
|V. Bottas Cadillac-Ferrari
|77
|Cadillac
|Ferrari
|24
|
+3.131
1'38.422
|0.992
|S
|201.650
|20
|C. Sainz Jr. Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|28
|
+3.155
1'38.446
|0.024
|S
|201.600
|21
|S. Perez Cadillac-Ferrari
|11
|Cadillac
|Ferrari
|24
|
+3.745
1'39.036
|0.590
|S
|200.399
|22
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|27
|
+8.135
1'43.426
|4.390
|S
|191.893
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