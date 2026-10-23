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F1: Leclerc confirma ritmo da Ferrari e lidera TL2 em Austin; Bortoleto é 11º

Hamilton terminou na quarta posição, mas a equipe de Maranello mostrou um bom desempenho com os pneus macios

Livia Veiga
Editado:
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Os pilotos da Fórmula 1 retornaram para a pista em Austin para o segundo treino livre do final de semana. Charles Leclerc repetiu o feito de mais cedo, liderando a sessão, com Andrea Kimi Antonelli e Max Verstappen fechando o top 3; Gabriel Bortoleto terminou em 11º.

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Logo no início do treino, todos os pilotos deixaram suas garagens, diferente do que aconteceu durante o primeiro treino, principalmente com as duas Williams.

Andrea Kimi Antonelli chegou a dar uma volta, apenas a de instalação, antes de retornar aos boxes informando que seu banco estava solto.

Os pneus duros continuaram desafiando os pilotos; Lando Norris e Oscar Piastri enfrentaram travamentos em algumas de suas tentativas de volta rápida. Inclusive, o australiano não conseguiu sair da 21ª posição nos 10 primeiros minutos.

 

Depois de 20 minutos de sessão, Max Verstappen continuava na ponta, com o tempo mais rápido feito com pneus médios. O holandês cravou 1min35s934, com George Russell 0s101 logo atrás.

Em sua segunda tentativa, Charles Leclerc superou o tetracampeão por 0s189, cravando 1min35s291 com sua Ferrari, enquanto Lewis Hamilton terminava sua volta em quarto, mais de meio segundo atrás do companheiro de equipe.

Assim como no primeiro treino, os limites de pista foram um problema para os pilotos. Inclusive, Isack Hadjar teve mais de uma volta rápida deletada por ter passado por fora.

 

A ordem na tabela mudou pouco, com Leclerc mantendo a ponta mesmo com a troca para os pneus macios, enquanto Kimi Antonelli conseguiu 'pular' para a segunda posição, 0s042 atrás da Ferrari.

Hamilton, que terminou em quarto, estava com uma configuração diferente em seu carro. A Ferrari tomou a decisão de dividir as estratégias para definir qual o melhor caminho a seguir, pensando já no ritmo de classificação no próximo sábado.

TL2

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Chassi Motor Voltas Tempo Intervalo Pneus km/h
1 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 30

1'35.291

   S 208.275
2 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 25

+0.042

1'35.333

 0.042 S 208.183
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 24

+0.189

1'35.480

 0.147 S 207.863
4 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 26

+0.615

1'35.906

 0.426 S 206.940
5 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 27

+0.744

1'36.035

 0.129 S 206.662
6 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Red Bull 27

+1.040

1'36.331

 0.296 S 206.027
7 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 27

+1.082

1'36.373

 0.042 H 205.937
8 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 27

+1.096

1'36.387

 0.014 S 205.907
9 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 24

+1.120

1'36.411

 0.024 S 205.856
10 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 28

+1.245

1'36.536

 0.125 S 205.589
11 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 27

+1.541

1'36.832

 0.296 M 204.961
12 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 27

+1.549

1'36.840

 0.008 S 204.944
13 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull 29

+1.668

1'36.959

 0.119 S 204.692
14 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 26

+1.820

1'37.111

 0.152 S 204.372
15 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 32

+1.910

1'37.201

 0.090 S 204.183
16 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 26

+1.944

1'37.235

 0.034 S 204.111
17 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 28

+1.978

1'37.269

 0.034 S 204.040
18 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 26

+2.139

1'37.430

 0.161 S 203.703
19 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 24

+3.131

1'38.422

 0.992 S 201.650
20 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes 28

+3.155

1'38.446

 0.024 S 201.600
21 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 24

+3.745

1'39.036

 0.590 S 200.399
22 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 27

+8.135

1'43.426

 4.390 S 191.893
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NOVOS DETALHES sobre CÂMARA na F1! Bortoleto comparado a SCHUMACHER. Hamilton na RBR? | FELIPE MOTTA

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