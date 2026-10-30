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F1: Leclerc confirma superioridade da Ferrari e lidera TL2 no México; Bortoleto é 22º com problemas

Brasileiro conseguiu deixar a garagem faltando apenas 15 minutos para o fim da sessão

Livia Veiga
Editado:
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Os pilotos da Fórmula 1 retornaram para a pista do GP da Cidade do México para o TL2 liderado por Charles Leclerc mais uma vez. Gabriel Bortoleto, por sua vez, só deixou os boxes nos últimos 15 minutos da sessão.

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Oliver Bearman enfrentou dúvidas sobre se conseguiria deixar os boxes por conta do problema que teve no fim do TL1. A Haas conseguiu trabalhar e fazer a troca de motor no carro do britânico, no entanto, nos primeiros cinco minutos de treino, o piloto precisou parar novamente.

Um momento que chamou a atenção aconteceu entre Liam Lawson e Max Verstappen ainda no início do treino. O piloto da Racing Bulls foi atingido pelo tetracampeão na lateral, quebrando a asa dianteira do carro #30.

A batida causou uma bandeira vermelha para a limpeza de pista. Ao mesmo tempo, Lance Stroll precisou parar a Aston Martin e retornar aos boxes com problemas.

 

Nas primeiras tentativas, Charles Leclerc e Lewis Hamilton apareciam na ponta da tabela. O monegasco cravou o tempo de 1min18s257 com pneus médios.

Nos 20 primeiros minutos, Gabriel Bortoleto enfrentou problemas em seu carro e não conseguiu deixar a garagem. Vale lembrar que o brasileiro não participou do TL1, dando espaço para o novato Fred Slater.

Na segunda tentativa, depois de ter errado sua primeira volta de pneus médios, Lando Norris apareceu na frente calçando macios. O britânico fez sua volta 0s096 mais rápida que o tempo de Leclerc.

Oscar Piastri também apareceu para fazer frente na tabela, mas se colocou apenas na terceira posição, cravando 1min18s469.

Hamilton, por sua vez, que tentava melhorar seu tempo, precisou parar o carro na pista e causou um rápido virtual safety car.

 

De pneus macios, já buscando tempos competitivos para a classificação, as duas Mercedes apareceram mais competitivas, mas Antonelli não conseguiu superar o tempo de Leclerc, aparecendo em segundo, antes de Norris 'pular' e ficar 0s103 atrás da Ferrari e 0s0114 à frente do italiano.

Isack Hadjar também encontrou um bom ritmo com o carro depois de um TL1 mais complicado, inclusive ficando um longo tempo fora da pista. Verstappen, por sua vez, passou um longo período nos boxes depois de ceder o carro para Ayumu Iwasa no primeiro treino.

Na segunda tentativa, George Russell superou o companheiro de equipe por 0s106, ficando apenas 0s003 atrás do tempo de Norris.

Bortoleto conseguiu sair dos boxes faltando 15 minutos para o fim da sessão, deixando a garagem de pneus médios para tentar ajustar o ritmo da Audi. Nesse momento, Nico Hulkenberg tinha o 15º melhor tempo.

Com pneus macios mais novos, faltando 10 minutos para o fim, Verstappen conseguiu melhorar sua volta e ocupou a quinta posição, cravando 1min18s138, 0s311 mais lento que Leclerc.

O incidente entre Verstappen e Lawson foi anotado pelos comissários e a investigação foi deixada para depois da sessão.

O treino terminou com Leclerc à frente de Norris, Russell e Antonelli, com Verstappen e Hadjar logo na sequência. Arvid Lindblad cruzou em sétimo e Pierre Gasly em oitavo.

TL2

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Chassi Motor Voltas Tempo Intervalo Pneus km/h
1 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 35

1'17.827

   S 199.087
2 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 33

+0.103

1'17.930

 0.103 S 198.824
3 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 31

+0.106

1'17.933

 0.003 S 198.816
4 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 33

+0.217

1'18.044

 0.111 S 198.534
5 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 26

+0.311

1'18.138

 0.094 S 198.295
6 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 31

+0.410

1'18.237

 0.099 S 198.044
7 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull 34

+0.562

1'18.389

 0.152 S 197.660
8 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 33

+0.580

1'18.407

 0.018 S 197.615
9 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Red Bull 32

+0.628

1'18.455

 0.048 S 197.494
10 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 31

+0.642

1'18.469

 0.014 S 197.458
11 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 13

+0.685

1'18.512

 0.043 S 197.350
12 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 30

+0.769

1'18.596

 0.084 S 197.139
13 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 32

+0.947

1'18.774

 0.178 S 196.694
14 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 32

+1.022

1'18.849

 0.075 S 196.507
15 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 35

+1.196

1'19.023

 0.174 S 196.074
16 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 34

+1.305

1'19.132

 0.109 S 195.804
17 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes 28

+1.421

1'19.248

 0.116 S 195.517
18 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 33

+1.579

1'19.406

 0.158 S 195.128
19 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 31

+1.751

1'19.578

 0.172 S 194.707
20 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 24

+1.804

1'19.631

 0.053 S 194.577
21 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 33

+2.338

1'20.165

 0.534 S 193.281
22 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 12

+2.347

1'20.174

 0.009 S 193.259
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