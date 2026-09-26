F1: Leclerc confirma ter utilizado atualizações do ADUO2 em Baku

Quarto colocado no GP do Azerbaijão de Fórmula 1, Charles Leclerc deixou escapar durante uma entrevista um detalhe que a Ferrari mantinha em segredo sobre a configuração do carro em Baku.

Após a corrida, o monegasco foi questionado pela Sky Sports Itália qual era a configuração do SF-26 durante o fim de semana e Leclerc confirmou estar utilizando as atualizações do ADUO2.

"Eu estava com a versão mais recente. Não sei se estou falando algo que não deveria, mas eu achei que vocês já sabiam", respondeu, enquanto a assessora de imprensa que o acompanhava mantinha uma expressão preocupada.

A Ferrari havia estreado o primeiro motor com as novidades permitidas pelo ADUO em Monza, no GP da Itália. Porém, Leclerc bateu na curva Parabólica naquele fim de semana e a unidade de potência atualizada voltou para Maranello para ser revista, não sendo utilizada em Madri.

Leclerc terminou o fim de semana de Baku na quarta colocação, um resultado que, para ele, parece ter sido o melhor possível. "Foi uma corrida meio entediante para nós. Infelizmente tivemos uma largada ruim, que provavelmente foi a única coisa que poderíamos ter feito muito melhor hoje. Perdemos uma posição para o Oscar e é difícil perder uma posição aqui", falou.

"Mas, depois disso, simplesmente não tínhamos ritmo. Comparado à Red Bull, foi muito difícil defender a posição porque somos lentos demais nas retas. E, no ritmo de corrida, estamos tendo dificuldades no momento", continuou.

Para Leclerc, não só o circuito azeri não "favorecia particularmente" o carro da Ferrari, como as novidades levadas pelas rivais também não colaboraram para um resultado melhor. "A McLaren e a Red Bull deram um passo à frente com as atualizações que trouxeram que nós não demos. E precisamos reagir, porque perder ritmo agora obviamente torna muito difícil recuperá-lo depois. Espero que possamos reagir muito em breve", disse.

"Temos algumas coisas a caminho. Se elas serão suficientes para diminuir a diferença, sem saber também o que os outros têm preparado, é outra questão. Mas certamente temos algumas coisas que devem nos ajudar a dar alguns passos à frente", concluiu.

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