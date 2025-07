F1: Leclerc critica Ferrari, apesar de pódio em Spielberg

Charles Leclerc obteve o melhor resultado possível na corrida de Fórmula 1 na Áustria: "O terceiro lugar foi o máximo", disse ele após o terceiro pódio nas últimas corridas. Não havia como superar as duas McLarens de Lando Norris e Oscar Piastri em Spielberg. "Eles eram simplesmente rápidos demais para nós", admite o monegasco.

Pelo menos na classificação, o piloto da Ferrari conseguiu superar um dos dois carros da McLaren, mas isso foi mudado logo após a largada. "Na curva 1, pensei em atacar, mas Lando fechou a porta", explicou Leclerc. "Isso deixou a porta aberta para Oscar e eu perdi o segundo lugar".

"Eu poderia ter reagido um pouco melhor para estar ao lado de Lando", diz o monegasco, mas ele sabe que isso provavelmente não teria importado no final. "Talvez tivesse feito diferença por três ou quatro voltas, mas acho que não teríamos tido o ritmo necessário para ficar na frente", diz ele.

Dali em diante, sua corrida foi realmente "chata, sem grandes momentos". Como Max Verstappen se retirou ainda na primeira volta e a Mercedes não tinha ritmo na Áustria, o companheiro de equipe, Lewis Hamilton, era basicamente o único adversário de Leclerc.

"Eu estava pilotando sozinho e tive que lidar com alguns problemas. Não exatamente problemas, mas tivemos que administrar algumas coisas em nossa situação atual. Não vou entrar em detalhes, mas o lift and coast (tirar o pé, em tradução livre) foi um pouco frustrante", disse Leclerc, que admite que talvez tenha se esforçado um pouco demais no início da corrida para acompanhar a McLaren. "Pagamos um pouco do preço por isso no primeiro stint, mas o segundo e o último foram um pouco mais positivos, o que foi bom".

No final, Leclerc terminou pouco menos de 20 segundos atrás do vencedor Lando Norris. "Definitivamente, precisamos de mais ritmo. Fizemos atualizações neste fim de semana que nos fizeram dar um passo à frente, mas precisamos continuar nos esforçando para diminuir a diferença para a McLaren, eles são muito rápidos no momento".

No entanto, ele classifica o fim de semana em Spielberg como "muito bom no geral" do ponto de vista da Ferrari. A atualização foi um passo à frente e o ajudou a terminar no pódio no domingo.

"A equipe fez um ótimo trabalho ao trazer as peças o mais cedo possível. Sei que eles continuarão trabalhando duro para trazer mais atualizações o mais rápido possível e espero que elas nos aproximem ainda mais da McLaren. E também da Red Bull em seus dias bons, ou da Mercedes quando estiver forte. Estamos nos esforçando muito e espero que vejamos resultados em breve".

