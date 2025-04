De acordo com a mídia italiana, os bastidores entre Charles Leclerc, da Ferrari, e a equipe de engenharia após o GP do Japão de Fórmula 1 revelaram a incompatibilidade técnica dentro da equipe.



De acordo com o Corriere Dello Sport, Leclerc disse ao chefe de equipe Fréd Vasseur e aos engenheiros que ele determinaria suas preferências de configuração a partir de agora. "Vou seguir meu próprio caminho agora", disse Leclerc, reagindo à orientação técnica moldada de acordo com o estilo de pilotagem de Lewis Hamilton.

O piloto monegasco também deixou essa atitude clara em sua declaração após a corrida: "Estou indo para Sakhir com uma perspectiva diferente sobre os testes, tenho uma direção muito clara que se adapta ao meu estilo de pilotagem e espero que dê resultado".

Na Ferrari, acreditava-se que os dois pilotos tinham estilos de pilotagem semelhantes. No entanto, os resultados mostraram que essa harmonia não se refletiu nas pistas. Agora, Leclerc e Hamilton tentarão se desenvolver em direções diferentes. Embora isso seja comum na Fórmula 1, é uma divergência notável em termos de integridade técnica dentro da equipe.

Em Suzuka, Hamilton também estava insatisfeito com o ritmo de corrida do carro: "Foi o melhor que pude fazer, tive problemas com a traseira, a classificação é importante, mas mesmo se eu tivesse largado mais à frente, a Mercedes provavelmente teria me ultrapassado".

Por outro lado, o plano da Ferrari de levar uma base renovada para o Bahrein também causou divisões dentro da equipe. Enquanto a equipe de aerodinâmica está satisfeita com os dados, Vasseur e o diretor técnico Loic Serra são mais cautelosos. A Ferrari está em uma encruzilhada, tanto técnica quanto estratégica.

