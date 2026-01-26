F1: Leclerc dá primeiro veredito sobre SF-26 após shakedown em Fiorano
Monegasco foi a pista com novo carro na última sexta-feira
Charles Leclerc compartilhou suas primeiras impressões sobre o SF-26, carro da Ferrari para a temporada de 2026 da Fórmula 1, após o shakedown em Fiorano na última sexta-feira, 23 de janeiro.
O piloto monegasco ficou animado com o fato de não ter havido problemas graves, mas acrescentou que ainda é muito cedo para tirar conclusões definitivas, especialmente porque as condições não estavam ideais no circuito italiano. Após a apresentação da pintura, Leclerc e Lewis Hamilton foram para a pista para um shakedown antes do teste de Barcelona.
“Definitivamente, espero ansiosamente por este dia todos os anos. No entanto, é o tipo de dia em que o objetivo principal é verificar se tudo está funcionando corretamente e se não há grandes problemas, o que foi o caso hoje, então isso é positivo”, disse Leclerc ao F1.com.
Lewis Hamilton & Charles Leclerc, Ferrari
Foto: Ferrari
“Mas em termos de desempenho, de sensação, é muito cedo para dizer. As condições também não estavam muito boas. Há muito nevoeiro, a pista também está um pouco molhada, por isso não são as melhores condições para testar um carro pela primeira vez", acrescentou. "Mas eu estava muito animado porque houve muita conversa e muito trabalho nos bastidores para que esse momento estivesse pronto e para que o carro pudesse, obviamente, dar voltas na pista normalmente e verificar pela primeira vez os sensores reais do carro para ver se ele estava fazendo o que esperávamos".
Quando os pilotos levaram o carro para a pista pela primeira vez, os fãs se reuniram para assistir à ação.
“Foi um momento muito emocionante, especialmente porque, em Fiorano, há muitos tifosi ao redor da pista, o que contribui para essa sensação muito especial", concluiu.
