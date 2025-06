Charles Leclerc fez uma atualização preocupante sobre os novos carros de Fórmula 1 para a temporada de 2026, dizendo que "não é o carro de corrida mais agradável que já pilotei".

A avaliação foi feita depois que lhe perguntaram quanto tempo ele estava gastando para aperfeiçoar o novo desafiante para o próximo ano na sede da equipe em Maranello. Leclerc revelou que está gastando metade do tempo no simulador com o carro de 2025 e a outra metade com o modelo do próximo ano, que passará pela maior mudança de regulamento da história da F1.

O monegasco está atualmente em quinto lugar no campeonato de pilotos, cerca de 94 pontos atrás do líder Oscar Piastri, já que a Ferrari tem tido dificuldades de desempenho nesta temporada.

Quando perguntado sobre a experiência pilotando os modelos de 2026 no simulador da equipe, ele disse: "Digamos que não é o carro de corrida mais agradável que já pilotei até agora, mas ainda estamos em um momento em que o projeto é relativamente novo".

"Minha esperança se baseia no fato de que ele evoluirá bastante nos próximos meses, mas acho que não é segredo para ninguém que os regulamentos para o próximo ano serão, provavelmente, muito menos agradáveis para os pilotos", continuou.

"O próximo ano será muito importante. Este ano, temos algumas coisas planejadas até o final da temporada. Para o próximo, tudo é novo, então é preciso pensar sobre isso e é o que estamos fazendo, obviamente. Será crucial começar com o pé direito, então estamos trabalhando nisso".

Regras da Fórmula 1 de 2026 Foto de: FIA

"Não sou um grande fã dele [carro de 2026] por enquanto, mas é assim que as coisas são. Há um desafio e eu gostaria do desafio de maximizar um carro muito diferente do que é no momento. Mas será que eu gosto dele? Provavelmente não", revelou.

O companheiro de equipe de Leclerc, Lewis Hamilton, está 25 pontos atrás e tem falado abertamente sobre o início frustrante da carreira na Ferrari. No entanto, o monegasco continua confiante de que os dois podem trabalhar juntos para resolver os problemas atuais da equipe, apesar dos diferentes estilos de pilotagem.

Ele disse: "Não estou nem um pouco preocupado, porque esse é sempre um grande assunto fora do time, mas dentro da equipe temos todas as ferramentas para adaptar um carro ao meu estilo de pilotagem ou ao estilo de Lewis".

Lewis Hamilton, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Ferrari

"Portanto, não acho que esse seja o problema, só quero o carro mais rápido possível no próximo ano. Isso é exatamente o que Lewis quer e, onde quer que estejamos no próximo ano, vou configurar o carro da maneira que eu gosto, e Lewis fará o mesmo. Não estou realmente preocupado com isso. Acho que estamos em um momento em que, na Fórmula 1, com os engenheiros e a tecnologia, precisamos apenas do carro mais rápido".

"Simplesmente colocamos o carro mais rápido na pista e isso nos dá toda a liberdade necessária. Não é como há 10 ou 15 anos, quando estávamos um pouco presos em termos de equilíbrio e não tínhamos as ferramentas para acelerar. Agora temos, então não estou nem um pouco preocupado", completou Leclerc.

Sobre o simulador do carro de 2026, Hamilton disse que 'ficou sabendo' que Leclerc havia testado e não gostou tanto: "Ele começou [a testar] agora, um ou dois dias atrás, eu ainda não comecei. A principal razão é porque o modelo ainda não está pronto, mas provavelmente irei testar logo", falou o heptacampeão.

RBR e cia AMEAÇAM McLAREN? E Bortoleto? Drugo 'na' Cadillac, F1 na Áustria: TELEMETRIA RICO PENTEADO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate principais rumores do mercado de pilotos da F1 2026:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!