Charles Leclerc ficou desapontado com o "enorme" déficit em relação à McLaren na classificação de sprint do GP da Bélgica de Fórmula 1, apesar de ter sido ajudado pelo novo pacote de suspensão traseira da Ferrari.

O líder do campeonato, Oscar Piastri, conquistou a pole com quase meio segundo de vantagem sobre Max Verstappen. Apesar de correr com mais downforce do que a Red Bull e, portanto, perder tempo no primeiro setor, o australiano ficou em igualdade de condições em Malmedy e, em seguida, criou uma diferença de 0,4s nas curvas de Fagnes e Stavelot.

A Ferrari também parecia ter usado menos downforce em relação à McLaren, o que foi demonstrado por um déficit cada vez menor ao longo da reta Kemmel. A diferença entre Leclerc e Piastri cresceu de 0,05s no início do setor dois para 0,561s no final da metade da reta. No final da volta, Leclerc estava 0,768s atrás de Piastri.

Embora o monegasco sinta que o tão esperado pacote de suspensão traseira da Ferrari tenha proporcionado um pouco mais de sensibilidade à traseira do SF-25, ele disse que ver a diferença exercida pela McLaren sobre o restante da equipe tirou um pouco o brilho.

"Eu senti as mudanças, mas o fato é que hoje a diferença é enorme", disse Leclerc. "Tenho certeza de que demos um passo à frente, mas por alguma razão a McLaren parece ser ainda mais rápida do que o normal nesta pista. Portanto, é um pouco decepcionante nesse aspecto, mas acho que conseguimos o que estávamos buscando com essas atualizações. É uma pena ter uma sessão de classificação tão difícil, especialmente em termos de lacunas".

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Leclerc disse que, com as mudanças na suspensão traseira, o principal problema agora é a aderência, seja por meios mecânicos ou por downforce aerodinâmico.

O monegasco colocou seu carro em quarto lugar no grid para a sprint em Spa-Francorchamps e largará entre Lando Norris e Esteban Ocon, que aproveitou ao máximo uma configuração aerodinâmica de downforce ultrabaixo.

"Mais uma vez, a sensação foi muito boa, o que é um sentimento misto. Por um lado, estou feliz que o carro esteja melhor. Por outro, mesmo que o carro esteja realmente muito bom, ainda estamos sete décimos atrás, o que é uma quantidade enorme de tempo", disse ele. "É uma pista longa, mas ainda é uma grande quantidade de tempo, então há muito trabalho a ser feito. Precisamos aumentar a aderência do carro. Não acho que tenhamos feito nada de errado, mas só precisamos de mais aderência, o que parece que não temos por enquanto."

